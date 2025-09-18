月15万配当金生活のリアル｜必要資産・投資先・生活水準すべて公開！

月15万配当金生活のリアル｜必要資産・投資先・生活水準すべて公開！
📌 こんな人におすすめ
・「月15万の配当」を現実的に目指したい
・日本株／J-REIT／米国高配当ETF／外貨建てMMFの使い分けを知りたい
・配当生活の“メリット”も“制約”も先に把握しておきたい
0:00 オープニング
（1）月15万円配当生活！サイドFIREのリアル！
（2）僕の必要資産と投資先！REALポートフォオ
（3）月15万配当を得るまでで大事だったこと
（4）月15万円で送っている生活水準
（5）配当生活のメリットと現実的な制約
（6）よくある質問Q&A
（7）まとめと確認テスト
