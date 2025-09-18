月15万配当金生活のリアル｜必要資産・投資先・生活水準すべて公開！

🚀基礎生活費は月15万円の“配当”でまかない、贅沢費は“好きな仕事”で稼ぐ——実践中のリアルを公開。必要資産、投資先の内訳、生活コスト、そして配当生活を安定させた5つの鍵まで、机上の空論なしで本音で話します。

📌 こんな人におすすめ
・「月15万の配当」を現実的に目指したい
・日本株／J-REIT／米国高配当ETF／外貨建てMMFの使い分けを知りたい
・配当生活の“メリット”も“制約”も先に把握しておきたい

《オススメ通信会社》
『楽天モバイル』
「最強プラン」は、使ったデータ量に応じて自動で料金が変動するワンプラン。
月3GBまでなら880円、20GBまで1,880円、20GB超えでも2,880円でギガ無制限（いずれも税抜）。アプリ利用で国内通話も無料。
詳細はこちら▶️ https://ad2.trafficgate.net/t/r/370/4401/293442_393144

🎁LINE登録＋「プレゼント希望」とメッセージしてくれた方に、僕の最新投資先一覧をお渡ししてます！
▼公式LINE▼
https://lin.ee/g0lnRyd
#公式LINEで投資銘柄プレゼント

▽関連動画▽
[配当金]▶︎月1万円→15万円のリアル記録

【有料級】優良な日本高配当株の見つけ方｜作業手順を全公開！

【配当金の威力】J-REITの破壊力

【完全保存版】資産0円から5000万！僕がやった15の行動

【配当金生活】サイドFIRE40代男のリアル家計簿｜「給料28万+配当15万円」すべて見せます！

【日本はサイドFIRE天国】社会のバグを突いて自由に生きれる理由8選！

▼講義動画の再生リスト▼

▼ラップで学ぶ再生リスト▼

0:00 オープニング
（1）月15万円配当生活！サイドFIREのリアル！
（2）僕の必要資産と投資先！REALポートフォオ
（3）月15万配当を得るまでで大事だったこと
（4）月15万円で送っている生活水準
（5）配当生活のメリットと現実的な制約
（6）よくある質問Q&A
（7）まとめと確認テスト

✅ 講演・お仕事のご依頼
→ メールはこちら：company@cokeio.com

✅ 夢は“人生設計スクール”を作ること。
一緒に「ちょうど…

The Lavish World of Zeus and His Fiancée 💕 🔥 #zeus #monaco #shorts #luxury #supercars #rich #money

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

Billionaire Zeus and His Fiancée’s Extravagant Lifestyle #zeus #monaco #shorts #luxury #supercars

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

汚い家を片付けることが、最短最速で人生を変える40の理由。

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

