月14万円も節約した年収500万円サラリーマンの生活費・資産額公開。生活費11万円の内訳 | 一人暮らし | 年間300万円貯蓄 | 節約生活 | 収支報告 | 家計簿 | シンプルライフ

30代 年収500万円サラリーマンの白ポロさんに、赤裸々に生活費・資産額公開していただきました。現在の生活費は月11万円。元々25万円で生活していた彼は、月14万円の節約に成功。現在では、年間300万円貯蓄しているそうです。

【白ポロさんとの人気コラボ動画】

30代 年収500万円サラリーマンの生活費・資産額公開。生活費11万円の内訳 | 一人暮らし |月14万円節約術 | 年間300万円貯蓄 | 節約生活 | 収支報告 | 家計簿 |

▶︎ https://youtu.be/BwLoABtKiGQ

30代年収500万円サラリーマンが7年かけて2000万円貯蓄した方法 | 生活費10万円の生き方 | 年間300万円貯蓄 | 副業 | やめたこと | 節約 |

▶︎ https://youtu.be/xwYXKcbyvi8

【白ポロさんのSNS】

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⑦【視聴者に何を伝えたいか】簡潔にお願いします。

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