月14万円も節約した年収500万円サラリーマンの生活費・資産額公開。生活費11万円の内訳 | 一人暮らし | 年間300万円貯蓄 | 節約生活 | 収支報告 | 家計簿 | シンプルライフ |

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

30代 年収500万円サラリーマンの白ポロさんに、赤裸々に生活費・資産額公開していただきました。現在の生活費は月11万円。元々25万円で生活していた彼は、月14万円の節約に成功。現在では、年間300万円貯蓄しているそうです。

【白ポロさんとの人気コラボ動画】

30代 年収500万円サラリーマンの生活費・資産額公開。生活費11万円の内訳 | 一人暮らし |月14万円節約術 | 年間300万円貯蓄 | 節約生活 | 収支報告 | 家計簿 |
▶︎ https://youtu.be/BwLoABtKiGQ

30代年収500万円サラリーマンが7年かけて2000万円貯蓄した方法 | 生活費10万円の生き方 | 年間300万円貯蓄 | 副業 | やめたこと | 節約 |
▶︎ https://youtu.be/xwYXKcbyvi8

【白ポロさんのSNS】

YouTube▶︎ https://youtube.com/channel/UCEPc9EjszYkjsQ8YCHe2Kgw

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◆ 【密着取材させて頂ける方を募集】

【取材対象の方】
・ミニマリスト/シンプリスト
・家計管理・資産形成をしている
・お部屋・暮らしを紹介したい
・整理収納・片付けが得意

のいずれ。

申込の方はツイッターDMへ。
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▶︎お申込みの記入項目は下記参照

①【希望内容】
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②【顔出しついて】
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顔出し不可

③【ご住所】○○県/最寄り駅○○駅から徒歩○○分
④【ご都合】取材可能な曜日
⑤【お写真】お部屋のお写真を《複数枚》お願いします
⑥【応募理由】具体的にお願いします。
⑦【視聴者に何を伝えたいか】簡潔にお願いします。

【最後に】ご回答の内容により、取材の優先順位が変わります。取材させていただく場合のみ、折り返しの返信となります。取材は、申込みいただいてから数ヶ月お待ち頂くことがあります。

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◆Minimalist Takeruの書籍(3冊出版)
①月10万円…

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