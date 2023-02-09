月10万円の不労所得を稼いで40代までにFIREする方法【セミリタイア/早期リタイア】

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#早期リタイア 「 #FIRE 」とは「Financial Independence, Retire Early」の頭文字の略で「経済的に自立した早期退職を目指す」ことです。

#セミリタイア はアーリーリタイアの一種です。 アーリーリタイアの中でも、退職後一切仕事をしない状態を完全リタイア、緩やかに自分のペースを守りながら仕事を続ける状態をセミリタイアといいます。

#不労所得

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