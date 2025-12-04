月1の資産確認とお金の雑談、過去の副業とスタートダッシュを振り返ってみる【2025年11月末版】

月に1度の資産確認動画です。毎回のことですが資産公開パートは割とすぐ終わって雑談タイムに入ります。

ダラダラ話してたら気付いた時には録音開始から1時間以上経過してたのでカットしまくりました。

応援的なニュアンスでグッズを買うならステッカーが最安と言いましたが、そもそもグッズじゃなくてコメントでのスーパーサンクスが最安らしいです。

00:00 はじめに
00:58 YouTube収益と給料とか
01:59 11月の資産運用の結果
04:16 覚えてる過去を振り返ろう
07:36 空白の時間と1000万
08:57 副業とスタートダッシュ
10:28 やってた副業の内容
14:32 YouTubeは思い出作りメイン
15:46 副業は当たり前なのか？
17:51 ただ目に入るというCMの力
22:11 正直、節約癖は身についてない
26:19 おわりに

▼このチャンネルについて
幸せそうなDINKs(ディンクス)がお送りする！子なし夫婦ラジオ！新婚14年目の40代と30代の夫婦が音声中心の対話形式でお届けしています。

選択子なしのライフプランや価値観、お悩み相談、FIRE（早期リタイア）を目指した資産形成から、ゆるい節約、老後や介護などの将来の不安についても触れていきます。

▼こんな方におすすめ
・DINKsのライフスタイルに興味がある方
・FIREを目指すための資産形成を始めたい方、始めた方
・子無しでの生活の悩みやライフプランを考えたい方
・他のDINKs家庭が抱える悩みや不安への考え方を覗いてみたい方
・ゆるい節約術やお金の管理方法を知りたい方
・DINKsこそ最強！DINKsこそ勝ち組！と思いたい方

▼お便りを募集しています。
DINKsでFIREを目指していて困ったこと、気になったこと、意見を聞きたいことなどがあれば、こちらまでお願いします。お勧めの趣味も教えてほしいです。
https://forms.gle/eaa31Njdz9sBRhhBA

▼チャンネル登録はこちら
https://m.youtube.com/channel/UC_BvtApb-5-4JmHGZPcJgGQ?sub_confirmation=1

【お問合せ】aobana042@gmail.com
【キャラデザイン】惰眠ちゃん
【効果音】OtoLogic
【音楽】@RYUITOMUSIC

#fire #リタイア #DINKs #子なし夫婦

