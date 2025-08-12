月に10万円以内で生活したい理想の生活費 #節約生活 #生活費 #100日チャレンジ

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com

生活費の合計金額は下記↓

はじめまして！元浪費家アラサーOLかおはるです🌱@kaoharu_9898 ←100日チャレンジしてます！

生活費15万円なんて普通wwとコメントが来たので
理想の生活費考えてみました✌️

まずは動画で載せきれなかった生活費と
合計金額を書いていくよー！

家賃　60000円
光熱費　5000円
食費　10000円
日用品 1000円
交際費　5000円
医療費 1000円
衣服・美容費　6000円
交通費　1000円
通信費　3000円
サブスク　3000円

合計　95000円

10万円以内で生活できるのが理想なんだけど
家賃が高すぎる！
だけど立地も部屋のクオリティも譲れなくて
この値段になってます…(これでも部屋のクオリティは少し譲った方😇)
将来的には地方に引っ越すことも考えてます✌️

あとやっぱり医療費が大きいなー！
歯列矯正さえ終われば毎月通院してる持病の病院代だけで済むのに！！笑

みんなの理想の生活費は月に何万円？？
コメント欄で論争してねー！✍️

#100日チャレンジ　#100日後に50万貯めます
#生活費 #家計簿 #家計簿公開
#節約 #節約生活 #節約術 #節約days #節約チャンネル #節約術公開 #節約家 #ミニマリスト #ミニマリストの暮らし #ミニマリストと繋がりたい #シンプルライフ #低収入 #低収入女子 #低収入の暮らし #身の丈にあった暮らし #身の丈に合った暮らし #お金の管理

