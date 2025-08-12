月に10万円以内で生活したい理想の生活費 #節約生活 #生活費 #100日チャレンジ

生活費の合計金額は下記↓

生活費15万円なんて普通wwとコメントが来たので

理想の生活費考えてみました✌️

まずは動画で載せきれなかった生活費と

合計金額を書いていくよー！

家賃 60000円

光熱費 5000円

食費 10000円

日用品 1000円

交際費 5000円

医療費 1000円

衣服・美容費 6000円

交通費 1000円

通信費 3000円

サブスク 3000円

合計 95000円

10万円以内で生活できるのが理想なんだけど

家賃が高すぎる！

だけど立地も部屋のクオリティも譲れなくて

この値段になってます…(これでも部屋のクオリティは少し譲った方😇)

将来的には地方に引っ越すことも考えてます✌️

あとやっぱり医療費が大きいなー！

歯列矯正さえ終われば毎月通院してる持病の病院代だけで済むのに！！笑

みんなの理想の生活費は月に何万円？？

コメント欄で論争してねー！✍️

