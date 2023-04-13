最速で1000万円から3000万円を目指す方法｜高配当株・米国株ETF｜

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【プロフィール】
妻と娘２人の４人家族
医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。
このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。
【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）
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