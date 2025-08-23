日本株・米国株最高値更新の裏で、静かに格差拡大中・・！
■目次
00:00 | オープニング
01:22 | 本日の内容で最も大事なこと
03:54 | 株価最高値でも街は静か、という違和感。なぜ？
05:39 | 日本人の生活は年々苦しく。最新データとは？
10:24 | それでも株価だけ上がる本当の理由
13:12 | 投資家だけ豊かになる時代、静かに進行中・・・
15:39 | じゃあどうすれば良い？
