日本株・米国株最高値更新の裏で、静かに格差拡大中・・！

39分 ago pikakichi2015@gmail.com

日本株・米国株の最高値更新が止まりません。日経平均、一時4万3800円台を突破。S&P500も史上初の6,500Pに迫る勢い。株はものすごい絶好調。なのに、街中はどうでしょう？実生活が楽になっている実感がない、むしろ物価上がりすぎて苦しい。なんで、株だけこんな上がってるの？わけわからん・・という人へ。「実感なき株高」の正体が何なのか、今後どうなるか、解説します。

■目次
00:00 | オープニング
01:22 | 本日の内容で最も大事なこと
03:54 | 株価最高値でも街は静か、という違和感。なぜ？
05:39 | 日本人の生活は年々苦しく。最新データとは？
10:24 | それでも株価だけ上がる本当の理由
13:12 | 投資家だけ豊かになる時代、静かに進行中・・・
15:39 | じゃあどうすれば良い？

🐟ガーコちゃんねるチャンネルについて
ガーコちゃんねるは、みなさんの資産形成やお金に関する判断に少しでも役立つ情報をお届けすることを目的としています。
投資初心者の方にもわかりやすく、安心して学べる場所を目指して、日々発信しています。
「何から始めればいいの？」「この制度って結局どうなの？」
そんな疑問を一つずつ解きほぐしながら、みなさんの人生にとってプラスになる“お金の知識”を届けていきたいと思っています。

⚠️免責事項
•本チャンネルで発信している内容は、すべて個人の見解に基づいたものです。
•特定の銘柄・金融商品・投資手法を推奨・勧誘するもの…

