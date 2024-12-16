新NISAは現行NISAと別物？#りそな #お金 #NISA #新NISA

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

アプリで簡単！口座開設！
■【りそなスマート口座】りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行はこちらから↓
https://www.resonabank.co.jp/net/smartaccount/landing01.html?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=okanemanabu年月日

■【みなと銀行公式アプリ】みなと銀行はこちらから↓
https://www.minatobk.co.jp/app/passbook/pv/index.html?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=okanemanabu年月日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
りそなグループが運営するYouTubeチャンネルです。

就職、結婚、教育、住宅購入・・・
これから起こりうるさまざまなライフイベント。
「これからどれくらいお金がかかるの？」
「将来のためにいくら貯めたらいいんだろう？何をしたらいいんだろう？」
「貯蓄したいのに全然たまらない！」

そんなこまりごとを解決するべく、
「お金の知識」が身につく情報をわかりやすく配信しています！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

#お金
#勉強
#貯金
#資産
#資産運用

 25 total views,  25 views today

Related posts:

手放したい10の浪費 - ウォーレン・バフェット流
【売上倍増思考】年商38,948,717円を無名の個人から稼いだ方法を暴露します。
【絶対見て下さい⚠️】2024年最新❗️スマホだけでOK❗️１番稼ぎやすいおすすめAI副業❗þ...

関連記事:

  1. 海外暮らしエルダー世代（50代）の株式投資経験者が、初心者向けにNISAに相当する非課税口座を紹介し資産運用のはじめ方を徹底解説
  2. [FX 投資] リスクを抑えて稼ぎたい人必見！資産数十億円を築いた与沢翼からのガチアドバイス！
  3. 【本音】資産3000万円で、サイドFIREを開始して１年経過した所感
  4. 50代・60代から投資をするべきか【年金・平均余命・現金比率】
Tags: , , , ,

More Stories

【あなたは平均以下？】年齢別の平均年収がヤバすぎた#shorts

44分 ago pikakichi2015@gmail.com

【老後】50~60代の住み替え 見極めのポイントは？ #らくだ不動産

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

投資初心者に伝えたいのは、投資は誰でも始められるということです。何から始めるべきか迷っている投資初心者には、低予算から始められる #少額投資 をおすすめします。

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【あなたは平均以下？】年齢別の平均年収がヤバすぎた#shorts

44分 ago pikakichi2015@gmail.com

新NISAは現行NISAと別物？#りそな #お金 #NISA #新NISA

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【老後】50~60代の住み替え 見極めのポイントは？ #らくだ不動産

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

投資初心者に伝えたいのは、投資は誰でも始められるということです。何から始めるべきか迷っている投資初心者には、低予算から始められる #少額投資 をおすすめします。

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

クイズで楽しくお金の勉強しましょー^ ^ #お金の勉強 #クイズ #nisa #投資信託 #資産運用 #100万円投資 #金持ち弟

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com