年金は何歳から受け取るのが得？　#年金 #年金受給 #老後資金 #資産形成 #50代からの暮らし#お金の知識 #金融リテラシー #ライフプラン #老後マネー

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

🌿 50代のお金と暮らしを無理なく発信！
年金・投資・家計の見直しを「完璧じゃなくていい」視点で紹介。
安心とゆとりある暮らしのヒントをお届けします✨

📖 このチャンネルでわかること

💡 家計の見直しアイデア
💡 年金・iDeCo・NISAの基礎と使い方
💡 投資の成功＆失敗から学ぶリアルな話
💡 定年前後にやるべき暮らしとお金の準備

✅ フォローするメリット

✔ お金の不安が少しずつ安心に変わる
✔ 定年や老後の準備が整理できる
✔ 自分のペースで資産づくりが続けられる

🌸 50代からの毎日を、ラクに、そして楽しく。
一緒に「安心とゆとりのある暮らし」をつくっていきましょう😊

Created By Pizza Mt. CHICKEN
https://www.youtube.com/@Pizza_Mt.CHICKEN

Contents

Related posts:

第92回 共済と民間保険はどっちがお得？【お金の勉強 初級編】

【上昇と下降の値動き】インデックスと高配当株の違い｜投資先を考え直すきっかけ

【正式発表】三井住友カード提携でPayPay神アプリになります。

関連投稿:

  1. 【準富裕層の生活は意外と質素】資産別くらしの実態【100万円～5000万円】
  2. 【安心の高配当株】配当金が減らない日本株！おすすめ3銘柄 #お金 #投資 #投資
  3. 【資産5000万円の生き方】準富裕層ならば圧倒的に強者【お金と人生の関係】
  4. 【資産5000万円の働き方】準富裕層ならば窓際を選ぶべき【ストレスフリーの生活】
Tags: , , , ,

More Stories

【サイドFIRE後の日常】1日投資ルーティン｜トレード、自炊、散歩する日々

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

「お金が増える人の“使い方”には秘密がある」「お金は“止める”な。“流せば”勝手に増える」「あなたの財布が痩せる理由は、“お金の止め方”にある」

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業をやって気づいた自分の可能性 #節約オタクふゆこ #ライフプラン #新NISA #資産形成 #資産運用 #投資知識 #マイナビ #健康経営 #Bring.

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【サイドFIRE後の日常】1日投資ルーティン｜トレード、自炊、散歩する日々

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

「お金が増える人の“使い方”には秘密がある」「お金は“止める”な。“流せば”勝手に増える」「あなたの財布が痩せる理由は、“お金の止め方”にある」

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業をやって気づいた自分の可能性 #節約オタクふゆこ #ライフプラン #新NISA #資産形成 #資産運用 #投資知識 #マイナビ #健康経営 #Bring.

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

年金は何歳から受け取るのが得？　#年金 #年金受給 #老後資金 #資産形成 #50代からの暮らし#お金の知識 #金融リテラシー #ライフプラン #老後マネー

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

『お金持ちの悩み』資産7000万円あってもセミリタイアできない理由

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com