工場勤務から37歳で資産5300万円貯めてセミリタイアした男の節約・投資・副業がすごすぎる【節約マスクのお金の話】

東洋経済オンラインさん
▼18年で5300万貯金､37歳元工場勤務員の｢給料観｣
https://toyokeizai.net/articles/-/670435

かおる(節約マスクのお金の話)さん
▼書籍
30代で4500万円貯めた僕の世界一たのしいお金の増やし方57
https://amzn.to/3pyx73n
▼YouTube
https://www.youtube.com/@user-by9it9pm5x
▼twitter

▼ブログ
https://money-topics.com/

【🔻著書】
すごい貯蓄　最速で1000万円貯めてFIREも目指せる！　
Amazon：https://amzn.to/3D4BdoS
好評のため重版されました！

【🔻Twitter始めました！質問・要望もお待ちしてます！】

【🔻タイムテーブル】
00:00　かおる(節約マスクのお金の話)さんとは？
01:18　資産いくら持ってる？
02:00　節約に目覚めた『きっかけ』は？
06:00　大学時代のお金の話
09:15　飲食店時代の話
09:46　ネットショップ時代のお金の話
11:46　└働きながら副業
12:45　工場勤務時代のお金の話
14:10　└1人暮らしのコツ
15:55　仕事を辞めた理由
16:42　プライドを低く持つ重要性
17:26　現在の極まった家計簿
18:40　5300万円貯める節約術5選
18:50　└①
19:50　└②
20:15　└③
21:10　└④
21:58　└⑤
22:30　5300万円の運用術
23:46　お金を貯める秘訣は？
24:14　節約とは？

