家にいながらポイ活で通算1000万円！#Shorts

＜番組概要＞
お金の不安や悩みを抱え、人生の岐路に立ったとき、最善の決断をして人生を好転させた「マネー賢者」に話を聞き、明日をよりよく生きるヒントを見つける番組。MC・かじがや卓哉さんとオールアバウト・マネーガイドの福一由紀さんが、マネー賢者の魅力に迫ります！

【井村俊哉さん】
【チャンネル紹介】
☆All Aboutマネー
総合情報サイトAll Aboutのお金の専門家たちが、お金を貯める・お金を増やす・お金を守る・税金に強くなる・金運アップする知恵を初心者にもわかりやすく解説していきます!

☆All Aboutとは？
生活総合情報サイトAll About（オールアバウト）。その道のプロ（専門家）が、日常生活をより豊かに快適にする
ノウハウから業界の最新動向、読み物コラムまで、多彩なコンテンツを発信。
