家にいながらポイ活で通算1000万円！#Shorts
●ポイ活で1000万円！
●スゴい！ポイ活達人の貯めワザ
●「実録！マネー賢者の決断」シリーズはこちら！
＜番組概要＞
お金の不安や悩みを抱え、人生の岐路に立ったとき、最善の決断をして人生を好転させた「マネー賢者」に話を聞き、明日をよりよく生きるヒントを見つける番組。MC・かじがや卓哉さんとオールアバウト・マネーガイドの福一由紀さんが、マネー賢者の魅力に迫ります！
【井村俊哉さん】
