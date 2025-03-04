宅建実務あるある・売買でよくあるトラブルの対処法を解説 #shorts

15時間 ago pikakichi2015@gmail.com

▼不動産大学　公式スポンサー
不動産業界専門の転職支援サービス
【宅建Jobエージェント】
https://takken-job.com/?utm_source=youtube&utm_medium=pr&utm_campaign=tanada

◎非公開含む1,000件以上の求人
◎資格手当や年収UP求人が多数
◎専任キャリアアドバイザーが徹底サポート

30秒で簡単無料登録が可能です！
https://takken-job.com/?utm_source=youtube&utm_medium=pr&utm_campaign=tanada

【サブチャンネル賃貸不動産経営管理士部はこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC8geVeG6TS8pLizYQf84LGg/videos

【不動産大学公式マグカップはこちら】
重要事項説明の記載事項がすべて印字されています。
https://suzuri.jp/tanadagroup
【Voicyの不動産大学ラジオ版はこちら】
https://voicy.jp/channel/1921

【大量記憶表はこのブログ下部からダウンロードできます】http://tanadaregal.seesaa.net/article/473856102.html

不動産大学は、毎日１８時に配信します！
上場企業の社員約3,000人の中で売上1位を記録した元トップセールスマン。

完全独学だけで行政書士をはじめ９つの資格を仕事をしながら合格。
現在は不動産会社の顧問や、不動産関連の原稿を執筆する会社の経営などを手掛けています。
独学で合格できる学習法、勉強法、試験対策を動画で配信します！
【保有資格】
・東京都行政書士会所属　行政書士
・国土交通大臣指定　マンション管理士
・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
・ファイナンシャルプランナー
・ビジネス法務エキスパート®
・敷金診断士
・シニアライフ・相続アドバイザー（個人資産相談業務）

【講演、イベント出演等のお仕事のご依頼はこちらまで】
※個人の方からの宅建等の勉強や問題に関するご質問には対応しておりません。
info@tanadagroup.co.jp

棚田行政書士の不動産大学ブログ：http://tanadaregal.seesaa.net/

Twitter　

【不動産大学入学したら　まず初めに見るべき動画】

過去問の活用法

大量記憶法のやり方

お勧めの参考書

【覚え歌シリーズ】
開発許可の覚え歌（残酷な天使のテーゼ）

３５条書面の覚え…

 95 total views,  8 views today

Related posts:

【アニメで解説】株初心者が投資を始める前に見るべき超基本！
シガニオプソ
【Fammプレママ＆ママ応援】応募するだけで貰える！アフェリエイトプロ事業部・プレゼントキャンペーン！

関連記事:

  1. 【前編】【新NISA】よくあるQ&A１０選！より効率的に資産を増やすヒントを知ろう！
  2. 【人生を絶対に無駄にしない！】時間と夢とお金について考えるべき大切な事
  3. 【お金持ちの朝の習慣】あなたはできてる？稼ぎたいなら1日の始めに〇〇しよう
  4. 【資産公開_2023年11月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績
Tags: , , , ,

More Stories

【2ch有益スレ】アラフォーアラフィフ必見！50代の口座残高を公開してけww格差がヤバすぎる【ゆっくり解説】

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

「勝ち組確定！」なぜ資産２０００万円がゴールなのか？

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

【資産公開_2025年2月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績　#音声なし

4日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

Amazon DIY・工具・ガーデンの売れ筋ランキングから見て取れる消費者の動向や市場のトレンド分析

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

Amazon ホーム＆キッチンの売れ筋ランキングから読み取れる市場動向や消費者の好みについての分析

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

長時間録音が可能なボイスレコーダー—会議や講義、インタビュー、ライブイベントなどの重要な情報や会話録音

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com

日本製ボイスレコーダーの魅力や人気モデル、選び方、価格帯、そして活用方法について詳しく紹介

14時間 ago pikakichi2015@gmail.com

宅建実務あるある・売買でよくあるトラブルの対処法を解説 #shorts

15時間 ago pikakichi2015@gmail.com