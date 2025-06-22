塔羅占卜🔮2025下半年最被祝福的旅程💌好消息已在路上🚚

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塔羅占卜只能預測短期未來的（大概）走向，未來隨時都在改變，只要投下一個變數（思維），預測的未來就會有所不同。
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00:00 選牌
00:03:32 第一組
01:19:28 第二組
01:39:46 第三組
塔羅占卜只能預測短期未來的（大概）走向，未來隨時都在改變，只要投下一個變數（思維），預測的未來就會有所不同。
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