塔羅占卜🔮2025下半年最被祝福的旅程💌好消息已在路上🚚

🌷踏上魔法旅程-塔羅線上課程：https://miatarot.rakosell.com/zh/product/123-2340💕請聆聽對應自己的訊息❤️有時候能量會分散在兩組的訊息，無法抉擇的話，可聽聽看那些是符合你現況的，不符合的就不要強行套入唷。💕💌mmiatarot@gmail.comline :https://lin.ee/o3pJUe2💕無時間限制、無性別限制、無性向限制

時間軸

00:00 選牌

00:03:32 第一組

01:19:28 第二組

01:39:46 第三組

塔羅占卜只能預測短期未來的（大概）走向，未來隨時都在改變，只要投下一個變數（思維），預測的未來就會有所不同。

重點還是在於你的「心」，祝大家幸福圓滿😊

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