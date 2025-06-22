塔羅占卜🔮2025下半年最被祝福的旅程💌好消息已在路上🚚

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

🌷踏上魔法旅程-塔羅線上課程：
https://miatarot.rakosell.com/zh/product/123-2340
💕請聆聽對應自己的訊息❤️有時候能量會分散在兩組的訊息，無法抉擇的話，可聽聽看那些是符合你現況的，不符合的就不要強行套入唷。
💕💌mmiatarot@gmail.com
line :https://lin.ee/o3pJUe2
💕無時間限制、無性別限制、無性向限制

時間軸
00:00 選牌
00:03:32 第一組
01:19:28 第二組
01:39:46 第三組

塔羅占卜只能預測短期未來的（大概）走向，未來隨時都在改變，只要投下一個變數（思維），預測的未來就會有所不同。
重點還是在於你的「心」，祝大家幸福圓滿😊

❤️鼓勵頻道的方法❤️
1.訂閱、留言、按讚跟分享
2.點影片下方的「超級感謝」按鈕 贊助頻道
❤️小額贊助
https://paypal.me/miiiatarot

Related posts:

もーりーしゅーと
奈良岡朋子
メイショウピース

関連記事:

  1. 【危険】貯金500万円で停滞する３つの理由｜停滞を回避する方法｜投資 貯金 節約
  2. 【老後生活】60歳以降で不労所得がある人は？貯蓄と収入は？【ユアライフアップガイド】
  3. Q:株式投資を始めたいのですが、どこに行って何から手続きをすればいいですか？銀行？証券会社？【資産運用・株式投資の始め方】#shorts
  4. 【ベストセラー】普通の職業で億万長者になった人たちの稼ぎ方・守り方・節税テクニックとは？
Tags: , , , ,

More Stories

【衝撃】資産1億円の壁を越えた人だけが知る驚愕の世界！2%しか到達できない経済的自由とは

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業の重要性から成功するためのポイント、そして稼ぐ方法の選択肢まで幅広く紹介！

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

暗号資産ビットコインに全財産674万円をぶち込んだ営業38歳サラリーマンの人生【2025年6月20日】 #bitcoin #全財産

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【衝撃】資産1億円の壁を越えた人だけが知る驚愕の世界！2%しか到達できない経済的自由とは

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

塔羅占卜🔮2025下半年最被祝福的旅程💌好消息已在路上🚚

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業の重要性から成功するためのポイント、そして稼ぐ方法の選択肢まで幅広く紹介！

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

暗号資産ビットコインに全財産674万円をぶち込んだ営業38歳サラリーマンの人生【2025年6月20日】 #bitcoin #全財産

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【人生あがり】50代60代の新NISA！毎月の積立は3万円で老後安泰です！これで老後2000万円問題は全て解決！【資産運用/投資/iDeCo】

1日 ago pikakichi2015@gmail.com