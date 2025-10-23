地獄の就職氷河期でブラック企業に20年勤め資産9000万円以上を作った40代独身男性の本気の節約。家計簿・収入・資産運用の状況を赤裸々公開【純富裕層】
▼20年で9630万貯金､45歳彼が節約に目覚めた必然
https://toyokeizai.net/articles/-/699274
絶対仕事辞めるマンさん
▼氷河期世代がブラック企業でアーリーリタイアに挑む
https://iceage.work/
【🔻タイムテーブル】
00:00 絶対仕事辞めるマンさんとは
01:18 資産いくらある？期間は？
02:00 学生時代の話
03:05 就職活動の話
04:50 就職初日の出来事
06:15 なぜ貯金しようと思ったか
07:20 初任給は？
09:04 株式投資の失敗談
10:00 節約貯金の秘訣は？
10:47 FIREについての本音
12:05 結婚って考えていた？
14:03 現在の収入の内訳は？
15:42 現在の極まった家計簿
16:27 節約貯金で重要だったこと
16:35 ①
16:47 ②
17:20 節約してはいけない出費
17:25 ①
17:45 ②
18:10 ③
18:20 FIRE後の人生設計は？
19:50 今を楽しむか？将来を楽しむか？
20:55 資産運用の状況
23:06 絶対仕事辞めるマンさんにとって節約とは何ですか？
23:50 皆さんに向けて一言
