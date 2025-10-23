地獄の就職氷河期でブラック企業に20年勤め資産9000万円以上を作った40代独身男性の本気の節約。家計簿・収入・資産運用の状況を赤裸々公開【純富裕層】

東洋経済オンラインさん
▼20年で9630万貯金､45歳彼が節約に目覚めた必然
https://toyokeizai.net/articles/-/699274

絶対仕事辞めるマンさん
▼X(旧Twitter)
https://twitter.com/MaqwgNaJKDOnxGb?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
▼氷河期世代がブラック企業でアーリーリタイアに挑む
https://iceage.work/

【🔻著書】
すごい貯蓄　最速で1000万円貯めてFIREも目指せる！　
Amazon：https://amzn.to/3D4BdoS
好評のため重版・海外翻訳されました！

【🔻Twitter始めました！質問・要望もお待ちしてます！】

【🔻タイムテーブル】
00:00　絶対仕事辞めるマンさんとは
01:18　資産いくらある？期間は？
02:00　学生時代の話
03:05　就職活動の話
04:50　就職初日の出来事
06:15　なぜ貯金しようと思ったか
07:20　初任給は？
09:04　株式投資の失敗談
10:00　節約貯金の秘訣は？
10:47　FIREについての本音
12:05　結婚って考えていた？
14:03　現在の収入の内訳は？
15:42　現在の極まった家計簿
16:27　節約貯金で重要だったこと
16:35　①
16:47　②
17:20　節約してはいけない出費
17:25　①
17:45　②
18:10　③
18:20　FIRE後の人生設計は？
19:50　今を楽しむか？将来を楽しむか？
20:55　資産運用の状況
23:06　絶対仕事辞めるマンさんにとって節約とは何ですか？
23:50　皆さんに向けて一言

【🔻関連動画】
消費者金融で借金100万円あった30代主婦が6人家族で貯金1000万円以上できた節約法とは！10年間試行錯誤した家計簿も赤裸々公開！【お金/片付け/投資/子育て】

月収10万円で1000万円貯金した32歳女性の節約人生がすごすぎる。30代一人暮らしでも幸せに暮らす方法【投資】

節約家インタビューシリーズ
38歳経理マンが資産4700万円を築いて住宅ローンを8年で完済するまでに絶対に必要だった節約術。貯金3000万円以上のアッパーマス層になるための家計簿・投資・副業も公開！【太朗のおもてなし。/30代】

工場勤務から37歳で資産5300万円貯めてセミリタイアした男の節約・投資・副業がすごすぎる【節約マスクのお金の話】

4人家族で貯金2200万達成した30代後半会社員の家計管理術【節約家にインタビュー！第2弾】

絶対に…

（前編）40代なら必見！結婚世帯の貯金・資産を徹底解説！あなたと他の人の違いはどうなっている？

サーモンパーク

【爆誕】今話題の"コーストFIRE"って何…？いくら必要？早期リタイア術

  1. 【老後】定年後の収入源は何がある？
  2. 【話題作】日本で資産１億円は300万人！現実的な「となりの億万長者」になる方法
  3. 【1000万円を達成した方法】暮らし編｜身の回りの小さな幸せに気づき投資に集中するために
  4. 【初見さん歓迎】質問回答！楽天証券SBI証券詐欺に注意【節約、投資、副業】
