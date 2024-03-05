合理的な生き方をすると、お金に困りづらくなる【損しない人生設計】

合理的な生き方をすると、お金に困りづらくなる【損しない人生設計】
00:00 導入
00:35 合理的でない選択
00:49 マイホームを買う
03:38 給料で新車を買う
05:40 稼げる話を信じる
09:14 合理的に生きるためには？
10:11まとめ
ブログ・アフィリエイト・プログラミングを愛しています。
■マナブログ
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新卒でセブ島に就職→11ヶ月で退職→フリーランス→起業→起業失敗→ブログを書きまくる→ブログ収益７桁達成。 普段はバンコクを中心に南国にひきこもりつつ、生活費は５万円くらいで生きています。
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