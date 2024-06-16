副業VS投資！どっちがいいの？儲かるの？税金はいくらかかるの？比較してみた！【GW特別セミナー第2回】

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業と投資、どっちが稼げるのか？それぞれの種類ごとに、儲かるかどうか？再現性あるか？税制はどうなのか？比較してみました。

【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
02:36 結論
03:22 稼ぎやすい副業とは？
10:32 稼ぎやすい投資とは？
19:29 副業と投資、どっちが税金沢山かかるの？
29:34 まとめ
31:04 赤字太郎の節・税・物・語

【関連動画】
〇GW特別セミナーNo.1:FIREはするな！？労働収入を原資に投資で不労収入を得る仕組みを作って収入アップと資産形成を実現するための5つのステップとは？【GW特別セミナー第1回】

〇ポイ活で稼いだポイントに税金はかかるのか？確定申告は必要か？【非課税？一時所得？所得税の確定申告】

GW特別セミナー No.2
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#税理士YouTuber #副業　#投資

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