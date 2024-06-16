副業VS投資！どっちがいいの？儲かるの？税金はいくらかかるの？比較してみた！【GW特別セミナー第2回】
【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
02:36 結論
03:22 稼ぎやすい副業とは？
10:32 稼ぎやすい投資とは？
19:29 副業と投資、どっちが税金沢山かかるの？
29:34 まとめ
31:04 赤字太郎の節・税・物・語
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GW特別セミナー No.2
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