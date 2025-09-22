副業で稼いだお金なにに使う？ #投資 #お金を増やす #仮想通貨始め方 #ビジネス #成功事例 #副業

2時間 ago

⭐️ 小野里公式LINE

https://lin.ee/f1gC7mXP

⚠️2025年8月7日に旧LINEがバンされたため、新しく開設しました。

⭐️軍資金稼ぎなら【H2club】

http://h2club.site

⭐️リストラおじさん成功法則
　　㊗️Amazonランキング2冠達成

Amazon2冠達成！！
https://amzn.to/4jPx8rd

════════════════
【小野里はじめ】
════════════════

1970年6月14日生まれ
群馬県前橋市出身

東証一部上場企業に入社し２０年間勤めるも
４０歳の時に会社の吸収合併に伴いリストラされる。

■リストラを機に１年間収入ゼロ

貯金も底をつきアルバイトの面接を受けるも
すき家のバイトすら不採用…

４０代以上の転職が
いかに困難かということを痛感する。

無収入で路頭に迷っている時…
「人生を変えるための行動」をスタート！

行動した結果
稼いでいる人と出会いビジネスをスタート。

数ヶ月後には、、
■ 月収３００万円を稼げるようになる。

さらに自身の成功ノウハウを
メソッド化し１０００名以上の生徒に伝え

成功者を多数輩出。　
今や有名なインフルエンサーや
上場起業にも複数生徒として、在籍。

その後はYouTube、アフィリエイト、メルマガなど

活動の幅を広げ、年収１億円以上を稼ぎ出す。

＃最新の副業情報は概要欄から

【資産減らない】7000万円の準富裕層に染み付いた最強の生活習慣

クリスタ

【資産構築】毎月いくら投資すると富裕層(お金持ち)になれるのか？全21パターンを解説

  1. 【人生が楽になる】資産1,000万円を超えると人生イージーモードへ
  2. 【お金、節約、投資】５０、６０代が絶対やってはいけない資産形成
  3. 【衝撃】日本で富裕層に”いつのまにか”なる人が増えてた理由…。アッパーマス層・準富裕層・1億円
  4. 【最強】絶対お金が貯まる２１の方法！
