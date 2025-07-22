凡人が3000万円でセミリタイアできた秘訣5選！
📝無料でライフプラン作った方法・体験談
🎁7/31まで「アラサー夫婦流失敗しない保険戦略」貰える限定リンク
📕3ヶ月読み放題・聴き放題！自分が対象か確認してみて👇️
▼kindle unlimited 7/14(月)まで
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/signup?tag=suguru1229-22
▼Amazon Audible7/31(木)まで
https://www.amazon.co.jp/b/ref=adbl_JP_as_0068?ie=UTF8&node=5816607051&tag=suguru1229-22
📝ガチおすすめ投資本30選まとめ
📝【2025年版高配当株始め方完全ガイド
🔻SBI証券版
🔻楽天証券版
📝日本高配当株の買い時ガイド
🇯🇵【投資アプリmoomoo】増配率を簡単に調べられる！
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C109744&LC=MOO1&SQ=0&isq=100
🔻アプリのおすすめ活用方法
📷️インスタグラムで毎日情報発信中
https://www.instagram.com/arasafuufu/
📕「7年で資産4000万円を達成したアラサー夫婦のゆる早セミリタイア」
Amazon Audibleで30日間無料聴き放題対象！
https://amzn.to/43LIXqQ
【Amazon】
https://amzn.to/3QvXCSB
【楽天市場】
https://a.r10.to/hUuiGd
🎥【vlogチャンネル】
【車探し＆沖縄グルメ編】アラサー夫婦の沖縄移住セミリタイア生活
ーーーー関連動画ーーーー
【ご報告】配当金200万円達成しました！2025年1−4月配当実績・運用状況ご紹介！【高配当株】
【楽天のー27％⚡️】SBI・SCHD初回分配金が発表！タコ足配当か徹底解説！
【1200万円でOK】新NISAで月10万円の配当金を得る高配当株戦略！
【〇〇が意外と高い!?】SCHDの今後の増配について考えてみた【高配当株】
【超簡単】夢の毎月配当生活がSCHDだけで実現できる！【高配当株】
【夢の配当金生活】年間2000万円入る超高配当株投資術！
ーーーーSNSーーーー
🐦【Twitter】
https://mobile.twitter.com/arasa_fufu
📷【instagram】
https://instagram.…