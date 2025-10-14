全財産624万円を仮想通貨ビットコインに投資した営業38歳サラリーマン【2025年2月28日】 #bitcoin #全財産

2024年2月28日の収支報告です。全財産を仮想通貨ビットコインに投資している営業38歳独身サラリーマンです。社畜です。人生逆転するためにビットコインに全財産を賭けています。また大暴落したので、買い増しました。

2年浪人して、やっと合格した大学を4年留年し中退した僕。

なんとか就職できた会社で待っていたのは、鎖に繋がれ、
「社畜犬」として理不尽な環境に耐え続ける日々だった。

嫁も子供も資産も無い。

（本当に、このままでいいのか？）

ネクタイという名の首輪を外し、自由で幸せな人生を過ごすため、一匹の犬が立ち上がった。

このチャンネルは、その記録である。

※たくさん投稿したい気持ちでいっぱいですが、普通のサラリーマンとして働いている身なのでどうしても時間が作れず投稿できない日もあるかと思います。そういう場合は辛辣なコメントをせず、察していただきたいと存じます。

※毎週金曜日と土曜日の18:00、週2日投稿が基本です。でもできるだけたくさん投稿できるように頑張ります。

※チャンネルや編集の都合上、フィクションとなる部分もございます。その部分も楽しんでいただけたら嬉しいです。

※セミリタイアを目指すチャンネルですが、「生活」「仕事」その他気になったことや興味・関心のあることを発信します。40歳までにセミリタイア達成を目指します！！

※動画に対していただいたコメントやメッセージは、紹介・公表させていただくことがあります。

