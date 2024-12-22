仕事を辞めて豊かに生きる現実的な方法【サイドFIRE】

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=asFdCGvQLh0

おはようございます。けーです。
動画をご視聴いただきありがとうございます^^

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13:27 意識するべき3つのマインド
25:43 7つのやることリスト
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・フリーランスのスポーツ講師。ライフコーチも開始。
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・新卒5ヶ月で退職、2社目を1年半で退職。起業。
・既婚子なし

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