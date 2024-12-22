仕事を辞めて豊かに生きる現実的な方法【サイドFIRE】
https://www.youtube.com/watch?v=asFdCGvQLh0
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【チャプター】
0:00 オープニング
0:37 参考文献
6:36 目次
6:56 サイドFIREの特徴・メリット
13:27 意識するべき3つのマインド
25:43 7つのやることリスト
46:07 エンディング
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⚫️プロフィール
・フリーランスのスポーツ講師。ライフコーチも開始。
・1995年生まれ29歳。
・新卒5ヶ月で退職、2社目を1年半で退職。起業。
・既婚子なし
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