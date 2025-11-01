今から勉強するならどの士業資格取る？ #shorts #行政書士

【自己紹介】
宮城 彩奈
株式会社colore代表取締役
あやなみ行政書士事務所代表

🔹株式会社colore
不動産売買、店舗や事務所をメインとした不動産の仲介
都内にてピアノスタジオを経営

🔹あやなみ行政書士事務所
建設業許可申請、補助金・事業計画等の企業の営業許可や資金相談に関するお手続き

info★ayanami-office.com
あやなみ行政書士事務所HP
https://ayanami-office.com

あやなみ行政書士事務所】サブチャンネル
https://www.youtube.com/@ayanamioffice
許認可等の業法解説特化のタメになるチャンネルです。
X

Instagram
https://www.instagram.com/ayana.m18

