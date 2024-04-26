モノを少なく、月10万円で暮らしたい。節約 | 質素倹約 | 貯金 | 積立NISA |n

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ミニマリストが東京へお引越し。新居での東京生活は月10万円で暮らせているのか？

【めんすとさんのSNS】

Twitter▶︎ https://twitter.com/mensto_ism

Instagram▶︎ https://www.instagram.com/mensto_ism/

ブログ▶︎ https://abbym3.com

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●Minimalist Takeruのストーリー
2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。

●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)
https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

●動画編集者　岡田大樹
https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●Minimalist Takeruの書籍
①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活
https://amzn.to/36cu7fJ

②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術
https://amzn.to/365wMI6

③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

● 【密着取材させて頂ける方を募集】

申込の方はX(元ツイッター) またはInstagramでDMをお願いします。
https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

▶︎お申込みの記入項目は下記参照

①【希望内容】
密着取材の内容のご希望・ご要望を教えてください。

②【顔出しついて】
顔出し可
マスク着用での出演可
顔出し不可

③【ご住所】○○県/最寄り駅○○駅から徒歩○○分
④【ご都合】取材可能な曜日
⑤【お写真】お部屋のお写真を《複数枚》お願いします
⑥【応募理由】を具体的にお願いします。

【最後に】ご回答の内容により、取材の優先順位が変わります。取材させていただく場合のみ、折り返しの返信となります。取材は、申込みいただいてから数ヶ月お待ち頂くことがあります。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

#ミニマリスト#月10万円生活#節約#貯金#片付け#断捨離

 57 total views,  57 views today

Related posts:

【ガチで貯めたい人へ】本気で貯めたい人がやるべき節約行動６選を解説！節約→貯金→投資の波に乗れ！
ソニミュ
モックモック

関連記事:

  1. 【神回】人生勝ち組！お金持ちになる思考と習慣！全米で話題作！「サイコロジー・オブ・マネー　一生お金に困らない「富」のマインドセット」
  2. 【2023年の自己紹介】少ないお金でのんびり暮らす
  3. 【60歳でFIRE】資産1億越えで金も時間もある人間が後悔する理由とは？
  4. 【貯蓄率50％超の買い物ルール】5万円の入金力は数百万円の資産の違いを生む｜節約 #short
Tags: , , , ,

More Stories

【ゆっくり解説】なぜ90歳で資産ゼロを目指すのか　究極の老後戦略

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

節約が最強の副業なワケ #shorts #節約 #貯金 #副業

4日 ago pikakichi2015@gmail.com

【最高の基礎教材】本気でお金持ちになりたいなら簿記とFPを学ぶべき5つの理由【お金の勉強　初級編】（アニメ動画）：第5回

5日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【ゆっくり解説】なぜ90歳で資産ゼロを目指すのか　究極の老後戦略

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

モノを少なく、月10万円で暮らしたい。節約 | 質素倹約 | 貯金 | 積立NISA |n

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ムームードメインが提供する特別キャンペーン: 「.com」ドメインが499円で取得可能！

16時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ソラハピの評判を徹底解析！手頃な価格で使いやすい、航空券予約サービスの魅力とは？

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

イクオス解約のすべて、新たなスタートを切るための一歩

2日 ago pikakichi2015@gmail.com