モノを少なく、月10万円で暮らしたい。節約 | 質素倹約 | 貯金 | 積立NISA |n

ミニマリストが東京へお引越し。新居での東京生活は月10万円で暮らせているのか？

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●Minimalist Takeruのストーリー

2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。

●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)

https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

●動画編集者 岡田大樹

https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured

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●Minimalist Takeruの書籍

①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活

https://amzn.to/36cu7fJ

②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術

https://amzn.to/365wMI6

③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」



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● 【密着取材させて頂ける方を募集】

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▶︎お申込みの記入項目は下記参照

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②【顔出しついて】

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④【ご都合】取材可能な曜日

⑤【お写真】お部屋のお写真を《複数枚》お願いします

⑥【応募理由】を具体的にお願いします。

【最後に】ご回答の内容により、取材の優先順位が変わります。取材させていただく場合のみ、折り返しの返信となります。取材は、申込みいただいてから数ヶ月お待ち頂くことがあります。

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#ミニマリスト#月10万円生活#節約#貯金#片付け#断捨離