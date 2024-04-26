モノを少なく、月10万円で暮らしたい。節約 | 質素倹約 | 貯金 | 積立NISA |n
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●Minimalist Takeruのストーリー
2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。
●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)
https://linktr.ee/Minimalist_Takeru
●動画編集者 岡田大樹
https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured
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●Minimalist Takeruの書籍
①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活
https://amzn.to/36cu7fJ
②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術
https://amzn.to/365wMI6
③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」
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● 【密着取材させて頂ける方を募集】
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④【ご都合】取材可能な曜日
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【最後に】ご回答の内容により、取材の優先順位が変わります。取材させていただく場合のみ、折り返しの返信となります。取材は、申込みいただいてから数ヶ月お待ち頂くことがあります。
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#ミニマリスト#月10万円生活#節約#貯金#片付け#断捨離
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