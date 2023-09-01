ポイ活の意外な落とし穴とは、、、 #お金 #りそな #貯金 #ポイ活

54分 ago pikakichi2015@gmail.com

アプリで簡単！口座開設！
■【りそなスマート口座】りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行はこちらから↓
https://www.resonabank.co.jp/net/smartaccount/landing01.html?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=okanemanabu20230828

■【みなと銀行公式アプリ】みなと銀行はこちらから↓
https://www.minatobk.co.jp/app/passbook/pv/index.html?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=okanemanabu20230828

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
りそなグループが運営するYouTubeチャンネルです。

就職、結婚、教育、住宅購入・・・
これから起こりうるさまざまなライフイベント。
「これからどれくらいお金がかかるの？」
「将来のためにいくら貯めたらいいんだろう？何をしたらいいんだろう？」
「貯蓄したいのに全然たまらない！」

そんなこまりごとを解決するべく、
「お金の知識」が身につく情報をわかりやすく配信しています！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

#お金
#勉強
#貯金
#資産
#資産運用

 17 total views,  17 views today

Related posts:

【ラクサバ】月額99円からのレンタルサーバー会員募集Ｒｅｂｙｃ株式会社
【乗り遅れ厳禁】2023年は米国株爆上げの可能性アリの理由３つ #shorts
柳沢慎吾

関連記事:

  1. 【遠回りしたくない】最短で貯金100万円 / 500万円 / 1000万円の壁を攻略する方法6選
  2. 【保険】貯蓄型・掛け捨て型どっちが良い？#shorts#りそな#保険
  3. 全資産のうち どのくらい投資する？？【資産運用】人気インスタグラマーに聞く！ストレスフリーの投資術｜三菱ＵＦＪ国際投信 #shorts
  4. 【元プロが教える】アフィリエイトのプロがその実態を大暴露！アフィリエイトで1000万円稼ぐ方法！
Tags: , , , ,

More Stories

僕が億り人になるまで③【挫折の連続～六本木へ】

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【特典付】FX自動売買で猿でもできる資産運用　FX MAM 副業 初心者OK

18時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ひとり起業家のための実例ライティングレッスン

18時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

ポイ活の意外な落とし穴とは、、、 #お金 #りそな #貯金 #ポイ活

54分 ago pikakichi2015@gmail.com

ポケモンGO秘密の攻略・人の集まるところにはあえていかない方法

10時間 ago sanchinpin

SHEIN（シーイン） 評判、良い 口コミ、悪い口コミ、メリットとデメリット!! 【徹底解説】

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com

僕が億り人になるまで③【挫折の連続～六本木へ】

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【特典付】FX自動売買で猿でもできる資産運用　FX MAM 副業 初心者OK

18時間 ago pikakichi2015@gmail.com