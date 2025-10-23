サラリーマンはまずボロ戸建を1棟買いなさい！副業に不動産投資が一番オススメな理由【610】

★浦田健の本📙を何冊でも無料プレゼント❗ （送料無料）→https://bit.ly/2OGlENk

「お金と幸せの成功法則」

〜はじめに〜

お金持ちになるにはどうしたらいいのか？

お金持ちになれば幸せになれるのか？

そして「成功」とはどういうことなのか？

社会人になって２６年、起業家になって１６年、僕の一つの答えをこの小冊子に書きました。この小冊子を書いた理由は、多くの人たちと「お金と幸せの成功法則」を分かち合いたかったからです。

お金持ちになりたい！

幸せになりたい！

成功したい！

あなたが、自分自身の人生においてこの３つを手にしたいと思っているのなら僕の経験はきっと参考になると思います。

今から２０年前のある日、僕は突然サラリーマンをやめることになり、翌月、収入がゼロになった状態から自分のビジネスをスタートさせました。ほぼ貯金もなく、子供はまだ１歳になったばかり。

赤ん坊のオモチャが散乱した自宅の４畳半が最初のオフィスでした。

あれから２０年。執筆した不動産関連書籍は累計３０万部超のセールスを記録。この分野ではダントツのトップセールスをあげ、僕は日本一の不動産コンサルタントと言われるまでになりました。

なぜ、どん底の状態から、一生食べていくのに困らない「お金」と、自分なりの「成功」、そして「幸せ」をつかむことができたのか？

それは、これからお話する「お金と幸せの成功法則」を忠実に実践してきたからです。

これから、僕の実際の経験を踏まえたこの法則をお話しましょう。３０分であっという間に読める内容です。ぜひコーヒーでも飲みながらリラックスして読んでいただければと思います。

浦田 健

