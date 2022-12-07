イーロンマスク氏Twitter買収！驚愕の金額！ #shorts
イーロンマスク氏がツイッターを買収！世界一の富豪だから、全額ポケットマネーなんでしょうか？
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#イーロンマスク #ツイッター買収 #公認会計士