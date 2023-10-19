アッパーマス層の30代が伝えたいお金を貯めるコツ【節約・投資・副業】

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

私は本業のお給料が良いわけではありませんけど、コツコツ節約と副業と投資を続けて、30代で金融資産3,000万円に到達することができました。【1】前回は保有している資産の内訳を公開したので、今回は3,000万円という節目の数字を達成して思うことと、これから資産形成していきたいと考えている低収入労働者の方に向けて、資産を増やすコツとか考え方をお話していきます。

▶マーケットの分類
5億円以上：超富裕層
1億円以上5億円未満：富裕層
5,000万円以上1億円未満：準富裕層
3,000万円以上5,000万円未満：アッパーマス層
3,000万円未満：マス層

▶動画の目次
00:00 オープニング
00:36 アッパーマス層とは
01:48 アッパーマス層に入って
03:06 資産の増やし方
06:10 1,000万円が最初の目標
08:08 インデックス投資について
12:27 そして副業へ

▶かおる著　凡人でもできる資産形成の本
Amazon　→　https://amzn.to/3wgZynz
楽天　→　https://a.r10.to/haslts

▶クレジットカード作成や証券会社の口座開設はハピタス経由で
https://hapitas.jp/register?i=20639812&route=pcText

▶世界一やさしい投資の始め方【初心者向けに画像付きで解説】

▶関連動画
金融資産3000万円突破！ポートフォリオ完全公開【投資信託・個別株・ビットコイン】

節約マスクのお金の話【前編 倹約家になり投資を始めアルバイトで稼ぐ日々】

節約マスクのお金の話【後編 情弱から卒業・副業・インデックス投資でセミリタイアを目指す】

低年収のアラサーでも資産2300万円を貯めた節約術25選【永久保存版】

【経済的自由へ】低年収・負け組の底辺社畜を抜け出す方法【副業・節約・投資】

【twitter】

【ブログ】
https://money-topics.com/

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#節約マスク
#かおる

※Amazonのアソシエイトとして、節約マスクのお金の話は適格販売により収入を得ています。

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