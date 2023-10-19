アッパーマス層の30代が伝えたいお金を貯めるコツ【節約・投資・副業】

私は本業のお給料が良いわけではありませんけど、コツコツ節約と副業と投資を続けて、30代で金融資産3,000万円に到達することができました。【1】前回は保有している資産の内訳を公開したので、今回は3,000万円という節目の数字を達成して思うことと、これから資産形成していきたいと考えている低収入労働者の方に向けて、資産を増やすコツとか考え方をお話していきます。

▶マーケットの分類

5億円以上：超富裕層

1億円以上5億円未満：富裕層

5,000万円以上1億円未満：準富裕層

3,000万円以上5,000万円未満：アッパーマス層

3,000万円未満：マス層

▶動画の目次

00:00 オープニング

00:36 アッパーマス層とは

01:48 アッパーマス層に入って

03:06 資産の増やし方

06:10 1,000万円が最初の目標

08:08 インデックス投資について

12:27 そして副業へ

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