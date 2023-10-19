アッパーマス層の30代が伝えたいお金を貯めるコツ【節約・投資・副業】
▶マーケットの分類
5億円以上：超富裕層
1億円以上5億円未満：富裕層
5,000万円以上1億円未満：準富裕層
3,000万円以上5,000万円未満：アッパーマス層
3,000万円未満：マス層
▶動画の目次
00:00 オープニング
00:36 アッパーマス層とは
01:48 アッパーマス層に入って
03:06 資産の増やし方
06:10 1,000万円が最初の目標
08:08 インデックス投資について
12:27 そして副業へ
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▶世界一やさしい投資の始め方【初心者向けに画像付きで解説】
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