お金持ち＝幸せじゃない！？お金で1番幸せな人はお金から○○な人！#shorts
#shorts #お金
【書籍】
弁護士界の革命児が赤裸々に語る
高卒フリーターからの逆転の軌跡
『人生逆転最強メソッド』
https://amzn.to/3Hn14ro
【無料相談】
アトム法律事務所の無料相談
・刑事事件 0120-476-911
・交通事故 0120-465-911
・相続遺言 0120-245-911
・ネット削除 0120-226-911
【岡野武志とは】
日本一の弁護士インフルエンサー。
高卒で旧司法試験に合格し、即独で法律事務所を全国展開。
日本を強く豊かにすることが目標。
《経歴》
本名：岡野武志
出身：笑いを愛する大阪人
中学：枚方市立東香里中学のサッカー部員
高校：大阪明星高校のハードコアバンド部員
大学：大学に行かず、アメリカに渡る（2年間）
就職：無職・フリーター（18〜28歳の10年間）
資格：28歳、高卒・独学で旧司法試験に合格
起業：30歳、未経験で弁護士事務所を開業
経営：弁護士法人を全国展開、Webマーケ会社を創業
現在：43歳、お笑い系社会派ユーチューバーに転身
【素材提供】
効果音：OtoLogic
音楽：魔王魂