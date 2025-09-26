お金持ちだけが知ってる、結局これが一番資産を増やす方法。

S&P500がいいのか、オルカンがいいのか、楽天証券がいいのか、SBI証券がいいのか、こればかり考えていると全然お金が増えないのはなぜなのか？この考え方のどこが間違っているのか？お金を増やすために本質的に大事なことは何なのか？一緒に考えていきましょう。

■目次
00:00 | オープニング
01:23 | 1.投資の「どっちがいい？」悩みの落とし穴
07:30 | 2.S&P500とオルカン、悩んでもお金増えず?
17:13 | 3.本当に注力すべきお金を増やす行動5選！
21:51 | 4.よくある悩みへの回答！
24:54 | 5.本日の内容まとめ！！

🐟ガーコちゃんねるチャンネルについて
ガーコちゃんねるは、みなさんの資産形成やお金に関する判断に少しでも役立つ情報をお届けすることを目的としています。
投資初心者の方にもわかりやすく、安心して学べる場所を目指して、日々発信しています。
「何から始めればいいの？」「この制度って結局どうなの？」
そんな疑問を一つずつ解きほぐしながら、みなさんの人生にとってプラスになる“お金の知識”を届けていきたいと思っています。

⚠️免責事項
•本チャンネルで発信している内容は、すべて個人の見解に基づいたものです。
•特定の銘柄・金融商品・投資手法を推奨・勧誘するものではありません。
•投資判断はご自身の責任にてお願いいたします。
•可能な限り正確な情報をお届けするよう努めていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
•市場環境や制度は常に変化するため、情報が古くなる場合があります。必ず最新情報をご確認ください。
•過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
•ご不安な点や個別のご事情がある場合は、必ず公的機関や専門家へご相談ください。
•一部の動画・リンクにはアフィリエイトが含まれることがありますが、透…

