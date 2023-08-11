月10万円で生活するミニマリスト。5年で1000万円貯めるために実践してきた節約アイディアを24個ご紹介していただきます。

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【Keyさんとの人気コラボ動画】

【4.5畳】一人暮らしミニマリストのルームツアー【無印良品多め】持ち物紹介/スッキリ収納/シンプルな部屋作り/モノトーンで統一感/ミニマリスト歴1年

▶︎ https://youtu.be/0q4n4keh3YE

【ミニマリスト】服400着と大型家具家電を捨てて4畳半で暮らす。生活変化/メリット/デメリット/キッカケ/捨てるコツ/ミニマリスト歴1年

▶︎ https://youtu.be/_PwTCb_tNR8

ミニマリスト歴1年の生活費。年間120万円の節約に成功した秘訣。一人暮らし/浪費体質改善/貯金/節約体質/4畳半で小さく暮らす

▶︎ https://youtu.be/Su1vuSDSmmA

荷物を整えて貧乏を脱出したミニマリストの持ち物。荷物が多いと、無駄遣いが増える。節約/浪費グセ/貯金/持ち物紹介/貧乏性/お金持ち

▶︎ https://youtu.be/_ac93o1skGU

ミニマリストがやめたこと。始めたこと。1日をルーティン化する暮らし。モーニングルーティン/ナイトルーティン

▶︎ https://youtu.be/4IIK2GtOXmI

【ミニマリスト】僕が捨てて良かった家具家電。一人暮らし/4畳半/収納ゼロ/キッカケ/生活変化/メリット/

▶︎ https://youtu.be/61fLX2Jqzlo

【理想の暮らし方】6畳1K、月10万円で暮らすミニマリスト。20代で1000万円貯めた話。

▶︎ https://youtu.be/drMvmsGyMMo

【減らせば変わる】超貧乏生活から5年で1000万円貯めた話。月10万円で暮らすミニマリストの貯蓄術。

▶︎ https://youtu.be/snt8KgzZ0do

【お金が貯まる】月10万円生活でやめて良かったこと。1000万円貯蓄 | ミニマリスト5年目 | 家賃3万9000円 |

▶︎ https://youtu.be/ONEMZIg15Zk

お金を使わない24の節約アイディア。これで無駄遣いがゼロになる！5年で1000万円貯蓄 | ミニマリスト | 月10万円生活 |

▶︎ https://youtu.be/Un3f2DuSuq4

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●Minimalist Takeruのストーリー

2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。節約・貯金に励み、月10万円の超節約生活を始め…