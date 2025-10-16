おすすめの貯金方法とコツ【お金の勉強 初級編】（アニメ動画）：第8回
00:20 貯金をするには
00:36 なぜお金が貯まらないのか？
00:51 お金が貯まらない人の特徴
01:45 お金を貯めるにはどうすればいいか？
01:53 ①目的や目標金額を決める
05:19 ②支出を把握して見直す
09:12 ③手取りが600万でも400万の生活をする
10:16 収入も増やしていく/節税する
10:49 まとめ
について解説しています。
—————————————
▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/
▼リベ大ブログ
お金が貯まらない人の特徴から学ぶ、お金が貯まる4つの秘訣を解説！
★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF
楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/
—————————————
【関連動画】
第26回 人生の羅針盤(価値観マップ)を作ろう！作り方解説【人生論】
第156回 【サラリーマンの節税】副業で30万円以上の節税ができた２つの重要ポイントを解説【お金の勉強 初級編】
第139回 スマホを格安SIMに移行して200万円分の資産所得を得る方法【家族なら800万円】【お金の勉強 初級編】
—————————————-
▼動画資料作成ツール「MindMeister（マインドマイスター）」
https://www.mindmeister.com/?r=571381
—————————————-
▼リベ大おすすめサービス一覧
▼リベ大おすすめ書籍一覧
—————————————-
Tweets by freelife_blog
◆インスタグラム
http://instagram.com/freelife_blog
◆公式ブログ
https://liberaluni.com/
—————————————-
～まずはこのリストの動画からチェック～
お金の勉強初級編-初めての方はここから-
—————————————-
～お金持ちになるために必要な5つの力～
【貯める】-支出を減らす力を育てよう
【稼ぐ】-収入を増やす力を育てよう-
https://www…