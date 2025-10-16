おすすめの貯金方法とコツ【お金の勉強 初級編】（アニメ動画）：第8回

00:00 intro
00:20 貯金をするには　
00:36 なぜお金が貯まらないのか？　
00:51 お金が貯まらない人の特徴
01:45 お金を貯めるにはどうすればいいか？　
01:53 ①目的や目標金額を決める　
05:19 ②支出を把握して見直す　
09:12 ③手取りが600万でも400万の生活をする　
10:16 収入も増やしていく/節税する　
10:49 まとめ　

について解説しています。

