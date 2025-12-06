あなたもなれる！資産3000万円が勝ち組すぎるやばい理由

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

「資産3000万円」って、実は想像以上に現実的な金額なんです。達成すれば、生活や働き方の自由度が一気に変わります。この動画では、なぜ資産3000万円を持つ人が“勝ち組”といわれるのか、その本当の理由をデータと実例から解説！誰でも実践できる資産形成の考え方や、最短で到達するためのコツも紹介します。今からでも遅くない、お金に縛られない人生の第一歩を踏み出しましょう。

✅ブラック企業に搾取されない為に自己投資をして会社脱出をしよう！

当チャンネルではサイドFIREを推奨しております

・FI＝特定の収入に依存しない
・RE=嫌な仕事をしない

ロードマップとしては
✅80点の倹約（家計管理&固定費削減）
✅80点の投資（インデックス投資）
✅100％中の100%の入金力(ちゃんとした副業)

ひたすら入金力を高める
脳筋プレイが当チャンネルのスタイルです

～自己紹介～
　✅ユーチューバー兼、某ブラック自動車ディーラー勤務
　✅副業戦士
　✅2年間の活動で収益化達成
　✅貯蓄率５０％
　✅インデックス投資９割&高配当株１割
　✅自己投資の妖精
　✅自由と自立した人達を応援

＜概要欄をご覧頂いた方へ＞
　僕はブラック企業で辛い経験をしました
　同じ苦しみを持つ人が1人でも減ってほしいと
　思いましてチャンネルを立ち上げました。
　最初はダイエット→自己投資→車
　発信内容は変わりましたが
　想いは変わりません。
　どうかこのチャンネルを見た人たちが
　ブラック企業に搾取されない事を祈ります
　
　✅チャンネル登録
　✅グッドボタン
　✅コメント
　よろしくお願いします！！

～他チャンネル～

ディーラー勤務の経験を活かした
値引きや新車・中古車・メンテナンスについてお伝え

【三方良しの値引き術】自己投資ch
https://www.youtube.com/channel/UCrHAscy2oNQWY5r8T5G0Sow

自動車ニュースやディーラーの裏側
車に関するご質問にお応えする

【ラジオで自動車ニュースを学ぶ】ぱんたのこたつ
https://www.youtube.com/channel/UCysd0cprsTKUSNXH2uzIl5Q

＜Twitter＞

※このチャンネルの収益源はYouTubeの広告収益と
　ブログのアフィリエイトによって運営されています
　その他、案件などは三方良しでなければ絶対にやりません
　予め、ご了承ください

＜著作権フリーの画像を使用＞
https://www.irasutoya.com/
https://www.pakutaso.com/

＜著作権フリーのBGMを使用＞
https:…

Contents

Related posts:

【60代・資産5000万円】準富裕層が無敵の暮らしを送れる理由【資産増え続ける】

ビットコインで人生逆転したい社畜38歳サラリーマンの歓喜 #bitcoin #ATH #仮想通貨 #暗号資産

飲み会でモテる女の行動４選

関連投稿:

  1. 【積み立てNISA】減りすぎてさすがに絶句した・・・269万円の大金を投資した主婦の運用実績公開
  2. HOW TO START AN LLC FOR FREE: NEVER PAY FOR THESE THINGS
  3. 優秀すぎるデビットカードとは、、、 #お金 #貯金 #勉強 # #りそな #デビットカード
  4. 給料が入ってすぐの行動が大切です！ #りそな #お金 #貯金 #給料日ルーティン
Tags: , , , ,

More Stories

Billionaire ZEUS in Private Jet | Billionaire Lifestyle 🇲🇨 #zeus #monaco #luxury #shorts #rich #fyp

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

月1の資産確認とお金の雑談、過去の副業とスタートダッシュを振り返ってみる【2025年11月末版】

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

新車と中古車とカーリースどれがお得？お金のない人の車の選び方【ひろゆき】 #切り抜きキャリア #論破 #ひろゆき切り抜き

6日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

あなたもなれる！資産3000万円が勝ち組すぎるやばい理由

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

Billionaire ZEUS in Private Jet | Billionaire Lifestyle 🇲🇨 #zeus #monaco #luxury #shorts #rich #fyp

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

月1の資産確認とお金の雑談、過去の副業とスタートダッシュを振り返ってみる【2025年11月末版】

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

新車と中古車とカーリースどれがお得？お金のない人の車の選び方【ひろゆき】 #切り抜きキャリア #論破 #ひろゆき切り抜き

6日 ago pikakichi2015@gmail.com

ソラナ ETF承認はヤバイ….

1週間 ago pikakichi2015@gmail.com