【S&P500の暴落理由が…】20代・投資YouTuberの貯金額・資産を公開

51分 ago pikakichi2015@gmail.com

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0:00 20代・サイドFIRE民の貯金額・資産額を公開
1:09 本動画の目次
1:39 早期リタイアへの計画は？早期退職するまで
3:10 元会社員・20代の貯金額・資産額・ポートフォリオは？米国株多め
5:14 米国株・S&P500下落の理由は？インフレ・利上げ
8:32 S&P500の最大暴落予想は？
9:33 円安は恩恵？積立NISAのS&P500投資信託はどうなる？
13:21 S&P500の今後の業績は？
14:27 サイドFIRE後の生活は？配当金・不労所得の米国ETFが重要

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～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在28歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力…

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