【S&P500の今後】2023年・米国株投資で知るべきリスク＆お得な裏ワザ

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1:39 米国株投資のメリットは？今後も強い理由

3:57 2023年・米国株のリスクは暴落？景気後退

6:19 米国株の株価以外にも円安・円高リスク

11:19 日銀の利上げも米国株投資失敗の原因

14:00 米国株投資のデメリットだけじゃなく！

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～【投資家ぽんちよ】について～

私「ぽんちよ」は現在29歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！

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