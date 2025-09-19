【NISA満額】埋めたらサイドFIRE達成？そこからやらなきゃいけない３STEP！

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

🚀“満額1800万円を埋めた＝サイドFIRE達成”ではありません。埋めた後にやるべき「3つのSTEP」を、具体例つきでまるっと解説します。投資中の人も、これから始める人も必見！

📌 こんな人におすすめ
・NISA満額の「次の一手」を知りたい
・サイドFIREを“仕組み”から設計したい
・取り崩し（4%ルール）と配当設計の違いを整理したい

▽関連動画▽
【サイドFIRE不可避】NISA1800万満額の破壊力

【決定版】サイドFIREに必要な資産額は？世帯別シミュレーション（独身・夫婦・子1人・子2人）

【完全保存版】僕が年間配当金50万円までにやった12ステップ【日本高配当株】

【徹底比較】インデックス投資 vs 高配当株｜コレが結論！！！

【有料級】優良な日本高配当株の見つけ方｜作業手順を全公開！

配当金いつもらえる？SBI証券での確認方法もバッチリ解説

▼講義動画の再生リスト▼

▼ラップで学ぶ再生リスト▼

0:00 オープニング
0:55（1）なぜNISA「満額＝ゴール」じゃないのか？
3:44（2）満額埋めたらやるべき３つのこと
15:40（3）配当金でサイドFIRE生活を　　 設計する際の注意点
19:03（4）よくある質問Q&A
21:39（5）まとめと確認テスト

✅ 講演・お仕事のご依頼
→ メールはこちら：company@cokeio.com

✅ 夢は“人生設計スクール”を作ること。
一緒に「ちょうどいい自由」を目指しましょう！

