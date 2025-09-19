【NISA満額】埋めたらサイドFIRE達成？そこからやらなきゃいけない３STEP！

🚀“満額1800万円を埋めた＝サイドFIRE達成”ではありません。埋めた後にやるべき「3つのSTEP」を、具体例つきでまるっと解説します。投資中の人も、これから始める人も必見！

📌 こんな人におすすめ

・NISA満額の「次の一手」を知りたい

・サイドFIREを“仕組み”から設計したい

・取り崩し（4%ルール）と配当設計の違いを整理したい

0:00 オープニング

0:55（1）なぜNISA「満額＝ゴール」じゃないのか？

3:44（2）満額埋めたらやるべき３つのこと

15:40（3）配当金でサイドFIRE生活を 設計する際の注意点

19:03（4）よくある質問Q&A

21:39（5）まとめと確認テスト

