【NISA満額】埋めたらサイドFIRE達成？そこからやらなきゃいけない３STEP！
📌 こんな人におすすめ
・NISA満額の「次の一手」を知りたい
・サイドFIREを“仕組み”から設計したい
・取り崩し（4%ルール）と配当設計の違いを整理したい
🎁LINE登録＋「プレゼント希望」とメッセージしてくれた方に、僕の最新投資先一覧をお渡ししてます！
▼公式LINE▼
https://lin.ee/g0lnRyd
#公式LINEで投資銘柄プレゼント
▽関連動画▽
【サイドFIRE不可避】NISA1800万満額の破壊力
【決定版】サイドFIREに必要な資産額は？世帯別シミュレーション（独身・夫婦・子1人・子2人）
【完全保存版】僕が年間配当金50万円までにやった12ステップ【日本高配当株】
【徹底比較】インデックス投資 vs 高配当株｜コレが結論！！！
【有料級】優良な日本高配当株の見つけ方｜作業手順を全公開！
配当金いつもらえる？SBI証券での確認方法もバッチリ解説
▼講義動画の再生リスト▼
▼ラップで学ぶ再生リスト▼
0:00 オープニング
0:55（1）なぜNISA「満額＝ゴール」じゃないのか？
3:44（2）満額埋めたらやるべき３つのこと
15:40（3）配当金でサイドFIRE生活を 設計する際の注意点
19:03（4）よくある質問Q&A
21:39（5）まとめと確認テスト
✅ 講演・お仕事のご依頼
→ メールはこちら：company@cokeio.com
✅ 夢は“人生設計スクール”を作ること。
一緒に「ちょうどいい自由」を目指しましょう！
✅ 備考
チャンネル登録・高評価・コメントが励みになります
✅各種SNS
X（旧Twitter）▶ https://x.com/co_keio
Instagram ▶ https://instagram.com/co_keio
TikTok ▶ https://tiktok.com/@co.keio
#サイドFIRE # #CoKeio