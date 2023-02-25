【FIRE/セミリタイア】副業初心者が6ヶ月で月30万円稼いだ方法【不労所得】

【FIRE/セミリタイア】副業初心者が6ヶ月で月30万円稼いだ方法【不労所得】
今回は「【FIRE/セミリタイア】ブログ初心者が6ヶ月で月30万円稼いだ方法【誰でもできる】」というテーマでお話します。
▼ご紹介した動画
・【実例紹介】会社員が副業ブログで月10万円稼いだ方法【FIRE・セミリタイアの近道】
▼ご紹介したサイト
・財務省：令和3年度政府予算案
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2021/seifuan2021/index.html
・経済産業省：令和3年度経済産業省関連予算等の概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2021/index.html
・内閣官房：成長戦略会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/
▼資産形成に役立つ書籍が読めるおすすめサービス
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▼目次
00:00 intro
04:14 国策とは？
05:18 国策ジャンルの良いところ
09:11 国策ジャンルの注意点
11:25 国策の探し方
14:02 国策ジャンルで稼ぐコツ
16:05 まとめ
▼チャンネル概要
■発信内容：FIREを目指す家族がその過程を発信中
■目標：
①2022年までに5,000万円の資産を作ってサイドFIRE
②2030年までに10,000万円の資産を作って完全FIRE
■ぱすたお家の概要
・ぱすたお：元ヒモニートの会社員。ゆとり丸出し豆腐メンタル
・ザブトン：妻。ニートを養ってくれた神。でもダメンズウォーカー
・娘ちゃん：2018年生まれのギリ平成っ子。絶賛パパいや期
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