【FIRE診断】この条件を満たせば、早期退職しても大丈夫です。～資産額はいくら必要？早期リタイア後の失敗・後悔～

0:00 FIREはいくら必要？早期リタイアのライン
0:51 本動画の目次
1:38 早期リタイアの資産額はいくら？4％ルール
4:08 20代でFIRE・早期退職するタイミングは？
8:43 FIRE後の暴落でFIRE失敗する可能性も
10:47 FIRE後の出口戦略・切り崩しシミュレーション
13:26 FIRE後のおすすめポートフォリオ戦略・銘柄
17:47 米国ETFよりも高配当投資信託がおすすめな理由
18:39 FIRE後にわかる失敗・後悔はあるの？

【ご依頼・問い合わせ】
メールアドレス
→pontiyofire@gmail.com
※個人的な質問等は対応いたしかねます

～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在30歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で
のびのびとサラリーマンやってます、幸せです
これからもお金や投資に関わること、
（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）
副業・セミリタイアに関わることを発信していくので
ぜひチャンネル登録お願いします
「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

AmazonのリンクはAmazonアソシエイトっていってこのリンクから
購入するとぽんちよにAmazonからお小遣いが入っちゃうので、
嫌な方は自分でネット検索してね。逆に応援してくれると嬉しいです^^
#FIRE #早期リタイア #早期退職 #いくら #資産額 #貯金額 #ポートフォリオ #戦略 #失敗 #投資 #資産形成 #ぽんちょ​ #ポンチョ

【FIRE診断】この条件を満たせば、早期退職しても大丈夫です。～資産額はいくら必要？早期リタイア後の失敗・後悔～

