【FIRE診断】この条件を満たせば、早期退職しても大丈夫です。～資産額はいくら必要？早期リタイア後の失敗・後悔～
0:00 FIREはいくら必要？早期リタイアのライン
0:51 本動画の目次
1:38 早期リタイアの資産額はいくら？4％ルール
4:08 20代でFIRE・早期退職するタイミングは？
8:43 FIRE後の暴落でFIRE失敗する可能性も
10:47 FIRE後の出口戦略・切り崩しシミュレーション
13:26 FIRE後のおすすめポートフォリオ戦略・銘柄
17:47 米国ETFよりも高配当投資信託がおすすめな理由
18:39 FIRE後にわかる失敗・後悔はあるの？
