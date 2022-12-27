【FIREの本命】サイドFIREこそ、誰でもできる日本版FIRE【Money&YouTV】
チャンネル登録・高評価お願いいたします、励みになります♡
https://goo.gl/45V358
▼関連書籍
はじめてのFIRE（宝島社）
https://amzn.to/3ypbioX
▼関連動画
【米国株投資】FIRE（経済的自立早期リタイア）ってなに？ 誰もが目指せるFIRE実践術とは
【要注意】FIREブームでは語られていない、FIREにおける4つの問題点
【検証】年金を月30万円もらえる年収はいくら？そもそももらうことは可能なのか
【FIRE目指す人必見】30歳・40歳・50歳で早期リタイアすると年金はいくら減るのか
【年金を増やす】年金を月20万円もらうにはどうすべきか
【資産配分戦略】攻め3：守り7のお金を減らさず増やす戦略「コアサテライト戦略」
【資産運用戦略】iDeCo・つみたてNISA(積立NISA)の次は何に投資するべきか。プロが考える次の投資先
【株式投資・FIRE】プロ厳選のおすすめ高配当株4銘柄
■Money&You：https://moneyandyou.jp/
■FP Cafe：https://fpcafe.jp/
■Mocha（モカ）：https://fpcafe.jp/mocha
■Podcast「マネラジ。」：https://goo.gl/cLpidK
■Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」：https://voicy.jp/channel/2040
■Twitter
・頼藤太希：https://twitter.com/yorifujitaiki
・高山一恵：https://twitter.com/takayamakazue
出演：頼藤 太希（よりふじ・たいき）、高山 一恵（たかやま・かずえ）
制作：株式会社Money&You（編集：田松 幸之介）
オープニング曲提供：リベラ・ミュージック
【出演者情報】
●頼藤 太希（よりふじ たいき）通称：よりより
肩書き：経済ジャーナリスト、マネーコンサルタント、ファイナンシャルプランナー
株式会社Money&You代表取締役。中央大学客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業
後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に6 年間従事。2015 年に株式会社Money&You を創業し、現職へ。『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『そのままやるだけ！お金超入門』(ダイヤモンド社)、『1 日5 分で、お金持ち』(クロスメディア・パブリッシング)など著書・監修多数。日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャル…
33 total views, 33 views today