【FIREの本命】サイドFIREこそ、誰でもできる日本版FIRE【Money&YouTV】

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出演：頼藤 太希（よりふじ・たいき）、高山 一恵（たかやま・かずえ）
制作：株式会社Money&You（編集：田松 幸之介）
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【出演者情報】
●頼藤 太希（よりふじ たいき）通称：よりより
肩書き：経済ジャーナリスト、マネーコンサルタント、ファイナンシャルプランナー
株式会社Money&You代表取締役。中央大学客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業
後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に6 年間従事。2015 年に株式会社Money&You を創業し、現職へ。『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『そのままやるだけ！お金超入門』(ダイヤモンド社)、『1 日5 分で、お金持ち』(クロスメディア・パブリッシング)など著書・監修多数。日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャル…

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