【FIRE】1019人中578人が資産3000万円以下で早期リタイア達成してた！？視聴者のアンケート結果も紹介！【FIRE セミリタイア】

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参考記事
「FIRE」した1000人に聞いた、リタイア時の総資産は?
https://news.mynavi.jp/article/20220625-2376052/

ーーーー目次ーーーー
00:00 FIRE希望者必見の記事
01:09 早期リタイア時の資産額・年数・収入源
04:51 アンケート結果：FIRE目指し中
09:07 アンケート結果：FIRE達成者
12:09 アラサー夫婦の所感

ーーーー関連動画ーーーー
【ご報告】念願のセミリタイ…

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