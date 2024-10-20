【31歳で5000万稼いだ！】FIREに必要なひみつの副業5選！

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0:00 本編開始

0:39 自己紹介

1:02 投資と倹約も大事

1:53 ①ミステリーショッパー

3:39 ②ポイ活

9:07 ③クレカ投資

11:49 ④治験

14:53 ⑤メルカリ優待

15:47 まとめ

【動画でご紹介したもの】

ファンくる（ミステリーショッパー）

https://www.fancrew.jp/about?inflow_id=fri_e12-1895252&lk=1895252&lk1=b&d=1

ハピタス（ポイ活）

https://hapitas.jp/register?i=20390509&route=pcText

～クーの説明～

31歳で5,000万貯めたので2024年5月からサイドFIREをしてます。

元ブラック証券会社、パワハラ広告代理店勤務。

ゆるく無理せず幸せに生きるのがモットーです。

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