【3000万と違う！】人生の新しい変化あり │ 資産4000万円の景色 │ 贅沢？投資法？FIRE？人生観？ │ 34歳ぼっち節約家 │ 月の生活費7万円 │ 資産3000万円でサイドFIRE

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

#FIRE #セミリタイア #資産運用 #節約 #貯金 #投資 #副業

2022年3月に資産3000万円でサイドFIREを開始しました。

今回は「資産4000万円の景色」について紹介します。
資産3000万円を超えて資産4000万円に到達すると、どんな人生の変化があるのか紹介します。

■目次
0:00 概要
0:26 資産4000万円を保有する世帯割合
2:13 贅沢できるのか？贅沢するのか？
3:52 資産形成の変化
5:28 投資戦略の変化
7:03 仕事やFIREに対する変化
8:51 その他、人生の変化
11:32 まとめ

■関連動画
①【暴落時の投資が大事】2年で資産2000万増えた。長期投資以外に王道投資について。

②【悲願！サイドFIRE】33歳独身ぼっちが資産3000万円でセミリタイアしてみた。資産構成や配当金を公開！

■動画で紹介した図書
・お金の減らし方 (SB新書) ：森 博嗣

■参考文献
①野村総合研究所、日本の富裕層は133万世帯、純金融資産総額は333兆円と推計
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2020/cc/1221_1
②【金融広報中央委員会】家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和３年以降）
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari2021-/2022/

■ブログ　元リーマン埼玉
＜URL＞
https://heibonrymankunbrog.com/

＜本動画関連ブログ＞
人生 │ 資産4,000万円の景色

人生 │ 資産4,000万円の景色

■元リーマン埼玉
【略歴】
・1988年生まれ独身
・埼玉県在住 / 中小企業診断士 / ファイナンシャルプランナー（2級FP）
・2022年3月にサイドFIRE開始
・30歳時は手取年収250万円の会社員

【資産履歴】
・25歳 社会人1年目 資産150万円
・27歳 資産 500万円達成
・30歳 資産1,000万円達成
・31歳 資産2,000万円達成
・33歳 資産3,000万円達成　→　セミリタイア実現

■動画のコンセプト
・再現性
→どんな方でも少しでの努力で実行できる内容に注力します。

■Twitter
https://mobile.twitter.com/saitamaworker

■画像・動画素材
１．かわいいフリー素材集 いらすとや　様
https://www.irasutoya.com/
２．Pexels　様
https://www.pexels.com/ja-jp/
３．写真AC　様
https://www.photo-ac.com/

■音声
VOICEVOX:四国めたん

■注意事項
本動画は、有価証券への投資を勧誘することを目的としておらず、また何らかの保…

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