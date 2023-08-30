【30秒まとめ】＼個人事業主必見／ 確定申告前のチェックリスト #インボイス制度#請求書#shorts
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毎年の確定申告にて、正しく申告書を記入できているか不安な方も多いのではないでしょうか。
今回は、確定申告前に確認するべき5つのチェックリストを紹介します。是非ご覧ください！
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