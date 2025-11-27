【30代・40代】2025年|将来お金に困らないための賢い資産形成

30代・40代でどれぐらいの貯金額や資産額を目指せば良いのでしょうか？
勝ち組の資産額を知ることで、将来の老後資金への不安などを減らせます。
早めに資産形成の重要性に気づいた方はその時点でも勝ち組と言えるかもしません。

【プロフィール】
妻と娘２人の４人家族
医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿…

