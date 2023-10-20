【2023年最強が決定】高還元のおすすめクレカ7種類を徹底解説【積立NISAでもらえるポイント/デメリットも紹介】
※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。
🔽お仕事の依頼・お問い合わせはこちら
🔽楽天カード
✅新規入会で5,000ポイントもらえる
https://ad2.trafficgate.net/t/r/657/1396/306613_382830
🔽三井住友カード ゴールドNL
✅新規入会で10,000ポイント以上もらえる
https://www.smbc-card.com/olentry/affiliate/online_entry.do?bno=03401729191
🔽Oliveフレキシブルペイ
1000円分のVポイントがもらえるキャンペーン
紹介コード：SF00149-0015545
申し込みURL：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/offers/account.html
※紹介コードを使用して申し込みをしても、お互いの個人情報はバレません
🔽エポスゴールドカード
https://www.eposcard.co.jp/goldcard/main.html
🔽リクルートカード
https://recruit-card.jp/
🔽メルカード
✅初回特典1,000ポイントもらえる
https://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=2H9G4rN8hpU&offerid=1284189.3&type=3&subid=0
🔽Amazon Prime Mastercard
https://amzn.to/41zUIih
🔽ファミマTカード
✅新規入会＆利用で13,500ポイントもらえる
https://ftcard.pocketcard.co.jp/card/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
オススメ証券口座【全て口座開設手数料無料】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【新しく投資を始める人に超おススメの証券口座】
🔽SBI証券
https://ad2.trafficgate.net/t/r/635/1025/306613_382830/
✅取引手数料業界最安クラス
✅国内株・外国株、トップクラスの豊富な投資先
🔽楽天証券
https://ad2.trafficgate.net/t/r/2/738/306613_382830/
✅手数料が業界最安クラス＆楽天ポイントで支払える
✅操作しやすい画面
🔽auカブコム証券
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C115900&LC=AUK1&SQ=0&isq=100
✅auPAYカードでの積立で1％ポイント還元
✅au経済圏の方におすすめ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
関連動画
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
↓【還元率100％以上】ふるさと納税オススメ返礼品10選
↓【ズボラ浪費家でも貯金1000万】貯金が増える神アイテム8選
↓【2023年最強】SBI経済圏の始め方メリット・デメリット【徹底解説】
↓【新NISA最強へ】楽天カード1％＋キャッシュ最大2…
31 total views, 31 views today