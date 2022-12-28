【2022年最新】月10万円の不労所得を副業で作る方法【実例付き】｜不労所得 副業 YouTube
今回は、【2022年最新】月10万円の不労所得を副業で作る方法【実例付き】というテーマでお話します。
▼ぱすたおが使用している機材
・PC
MacBook Air Apple M1 Chip 13インチ 8GB 256GB
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・マイク
888M MPM2000U マランツプロ USBコンデンサーマイク
楽天：https://a.r10.to/hUaYP2
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・外付けHDD
ロジテック 外付けHDD 4TB
楽天：https://a.r10.to/haLUo6
amazon：https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=2447210&p_id=170&pc_id=185&pl_id=27060&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2FB01I8SQOJ6
・サブディスプレイ
使用しているディスプレイがAmazon、楽天ともに見つかりませんでした。
個人的には21〜24インチで、ベゼル（縁）が狭いモニターがお気に入りでオススメです！
▼オススメ証券会社
🉐ハピタス【ポイントサイト】
・以下の証券会社はハピタスから登録でお得なポイントバックがあるため登録必須
https://hapitas.jp/register?i=22919526&route=pcText
📈楽天証券
・操作画面が分かりやすくて初心者にオススメ
・楽天ポイントで株が購入できる
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📈SBI証券
・業界最安水準の手数料
・為替手数料が安く外国株取引で有利
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📈PayPay証券
・1,000円から投資できる（1株未満の保有も可能）
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・銘柄スカウターなどツールが使いやすい
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