【2022年の株価暴落】金融資産はどうなった？【投資・節約・副業】

2023年になったので、2022年の金融資産の振り返りをしていきます。2021年の年末に4,837万円だった金融資産は、2022年の年末に4,988万円になっていました。2022年は保有している米国株（S&P500、NASDAQ100、VIGなど）が大きく下落しましたが、円安効果で円換算での資産はそこまで大きなマイナスにはならず、なんとか収入でプラスになりました。2022年の投資・副業・節約などを振り返っていきます。

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▶目次

00:00 オープニング

00:09 前置きと総額発表

00:56 投資部門の話

06:12 生活部門の話

08:22 事業部門の話

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