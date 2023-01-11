【2022年の株価暴落】金融資産はどうなった？【投資・節約・副業】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

2023年になったので、2022年の金融資産の振り返りをしていきます。2021年の年末に4,837万円だった金融資産は、2022年の年末に4,988万円になっていました。2022年は保有している米国株（S&P500、NASDAQ100、VIGなど）が大きく下落しましたが、円安効果で円換算での資産はそこまで大きなマイナスにはならず、なんとか収入でプラスになりました。2022年の投資・副業・節約などを振り返っていきます。

▶かおるの旅行チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCxE5vkSmTvE9urxxG26z9XQ

▶かおる著　凡人でもできる資産形成の本
Amazon　→　https://amzn.to/3wgZynz
楽天　→　https://a.r10.to/haslts

▶目次
00:00 オープニング
00:09 前置きと総額発表
00:56 投資部門の話
06:12 生活部門の話
08:22 事業部門の話

▶クレジットカード作成や証券会社の口座開設はハピタス経由で
https://hapitas.jp/register?i=20639812&route=pcText

▶世界一やさしい投資の始め方【初心者向けに画像付きで解説】

▶関連動画
30代でサイドFIREした男の金融資産【ポートフォリオ公開】

2023年以降の投資方針【インフレ・利下げ・債券・新NISA】

新NISAが神ってる件【2024年スタート】

【新NISAの最適解】特定口座を売却して新NISA口座で再投資

レバナス投資系YouTuber風丸さんと初コラボ【100の質問】

▶twitter

▶ブログ
https://money-topics.com/

—————————
#節約マスク
#かおる

※Amazonのアソシエイトとして、節約マスクのお金の話は適格販売により収入を得ています。

 35 total views,  4 views today

Related posts:

ドメイン取得とレンタルサーバーのおすすめ
スキマ時間にお小遣い稼ぎ「副業」の始め方
【米国株】2023年は急上昇となる可能性が高い理由３つ #shorts

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

【完全版】SNSで話題の節約アイディア総集編！お金が貯まる人がやっている節約の工夫130選まとめ

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【マイメイトのFX自動売買：3ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【マイメイトのFX自動売買：2ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【完全版】SNSで話題の節約アイディア総集編！お金が貯まる人がやっている節約の工夫130選まとめ

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2022年の株価暴落】金融資産はどうなった？【投資・節約・副業】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【マイメイトのFX自動売買：3ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【マイメイトのFX自動売買：2ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【人生を変える】手取り20万円以下でもお金が貯まる７つの習慣

15時間 ago pikakichi2015@gmail.com