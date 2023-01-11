【2022年の株価暴落】金融資産はどうなった？【投資・節約・副業】
▶かおるの旅行チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCxE5vkSmTvE9urxxG26z9XQ
▶かおる著 凡人でもできる資産形成の本
Amazon → https://amzn.to/3wgZynz
楽天 → https://a.r10.to/haslts
▶目次
00:00 オープニング
00:09 前置きと総額発表
00:56 投資部門の話
06:12 生活部門の話
08:22 事業部門の話
▶クレジットカード作成や証券会社の口座開設はハピタス経由で
https://hapitas.jp/register?i=20639812&route=pcText
▶世界一やさしい投資の始め方【初心者向けに画像付きで解説】
▶関連動画
30代でサイドFIREした男の金融資産【ポートフォリオ公開】
2023年以降の投資方針【インフレ・利下げ・債券・新NISA】
新NISAが神ってる件【2024年スタート】
【新NISAの最適解】特定口座を売却して新NISA口座で再投資
レバナス投資系YouTuber風丸さんと初コラボ【100の質問】
Tweets by monetopi
▶ブログ
https://money-topics.com/
—————————
#節約マスク
#かおる
※Amazonのアソシエイトとして、節約マスクのお金の話は適格販売により収入を得ています。
35 total views, 4 views today