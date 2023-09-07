【1分まとめ】初心者必見！減価償却費の計算方法 #固定資産 #減価償却 #shorts
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【減価償却】「定額法」「定率法」や基礎となる考え方、仕訳について解説！Vol.3
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今回は、申告が初めての方にもわかりやすい「減価償却の計算方法」について１分で解説します！
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固定資産のうち、土地や家屋以外の事業用に使う資産などが減価償却され、課税対象となります。
今回は、申告が初めての方にもわかりやすい「減価償却の計算方法」について１分で解説します！
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