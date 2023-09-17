【1分まとめ】償却資産を持っていたら税金はかかる？#償却資産 #固定資産 #shorts

26分 ago pikakichi2015@gmail.com

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1月は固定資産（償却資産）税申告！課税対象や申告基準などあらゆる疑問を解決＜vol.4＞

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土地や家屋以外の事業用に使う資産で減価償却を行う資産が償却資産ですが、1月31日までに申告が必要です。

今回は、申告が必要な課税対象の資産について1分で解説します。
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