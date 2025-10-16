【1億は微妙…？】富裕層/資産1億円を達成して見える世界…。新NISAでも達成可能？
▼貯金100万～1億円の生活レベル・世界
0:00 資産1億円・富裕層の共通点・条件とは？
0:23 本動画の目次
0:50 平均の貯金額・中央値はいくら？富裕層の定義
3:16 お金持ちの特徴・共通点！ブランド品の理由
5:15 1億円は毎月いくらで可能？新NISAで可能？
9:19 FIRE・配当金生活にはいくら必要？
12:23 資産形成が人生にとって無意味な理由
14:57 お金持ちっていくらから？米国高配当ETFの配当金
私「ぽんちよ」は現在31歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
