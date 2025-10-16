【1億は微妙…？】富裕層/資産1億円を達成して見える世界…。新NISAでも達成可能？

▼貯金100万～1億円の生活レベル・世界

みんなが「資産形成をしたい」「何を使えばいいかわからない」
という時に私自身が使っていたり、無料で安心して使える
サービスをわかりやすく今後も解説していきます！

0:00 資産1億円・富裕層の共通点・条件とは？
0:23 本動画の目次
0:50 平均の貯金額・中央値はいくら？富裕層の定義
3:16 お金持ちの特徴・共通点！ブランド品の理由
5:15 1億円は毎月いくらで可能？新NISAで可能？
9:19 FIRE・配当金生活にはいくら必要？
12:23 資産形成が人生にとって無意味な理由
14:57 お金持ちっていくらから？米国高配当ETFの配当金

～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在31歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で
のびのびとサラリーマンやってます、幸せです
これからもお金や投資に関わること、
（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）
副業・セミリタイアに関わることを発信していくので
ぜひチャンネル登録お願いします
「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

