【配当生活】毎月配当もらえる5銘柄を紹介【高配当株投資】
✅上智大学⇨リクルート⇨ITベンチャー⇨外資系コンサル⇨平日早朝＆深夜と週末に投資と副業⇨投資で資産2000万＆独立
✅『稼ぐ』に関する知識を分かりやすく発信
✅得意分野：株式投資・FX・副業(SNS・ブログなど)
✅目標：PC１台で稼ぎ続ける＆時間・場所・組織から自由であること
✅2023年秋から海外移住(放浪)
情報収集・発信が好きなので、ぜひチャンネル登録お願いします。１日１投稿目標で頑張ります。
#PR #米国株 #米国株投資 #投資 #資産運用 #fire #お金 #etf
＜以下は僕が利用している優良投資情報源＞
▼【無料レポート】永久に保有したい米優良配当株６つ、組み合わせて年24回の配当収入。一覧は以下
https://ac-secure.oxfordclub.jp/link?_vl=md_47794454664f767a756f5a62786270447244467643513d3d
▼【無料レポート】2023年3月最新版：１万株から選ばれた、米国トップ25銘柄
https://ac-secure.weissratings.jp/link?_vl=md_767431654d694d676c564f5469633966454a31704c413d3d
▼【無料レポート】NISAで買いたい年金型高配当株３選
https://ac-secure.legacystock.jp/link?_vl=md_577a685a48377537515659615534316b51756c5a32413d3d
▼【無料レポート】2,3年で株価10倍を狙えるイノベーション株一覧
https://ac-secure.oxfordclub.jp/link?_vl=md_7a7155627542564f2b59695266563745545977584d513d3d
▼ブログ【無料書籍プレゼント付き】バフェットの投資術＆保有銘柄５
https://linkskk.com/lp/61854/1117403
※何か分からないこととかありましたら、以下Twitterかインスタからお気軽にご連絡ください！
▼投資を始めるなら以下から
↓楽天ポイント貯まる＆１株単位1000～5000円くらいから投資可能
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100pe1a00mn1t
▼無料公開【2023年最新版】米国人気ETF＆個別銘柄TOP10
↓ほぼ毎日、クローズドで最新注目株やマーケット情報の配信をしてます！
https://lin.ee/K24HBfo
＜SNSもフォローお願いします＞
▼Twitter
Tweets by tom_about_money
▼TikTok
https://www.tiktok.com/@tom_money_invest
https://www.instagram.com/tom.about.money/
＜注意事項＞
・本サイトで掲載されている評価や感想等は、あくまで投稿者の主観であり、保証されたものではありません。
・投資は元本を保証するものでなく、価格変動により損失が生じるリスクがあります。お取引される際には、…