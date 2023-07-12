【還元率100%以上】2023年オススメふるさと納税4選【開封】

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8:19 ふるさと納税の仕組み

10:28楽天ポイントをお得にもらう方法

12:11 手続き方法

12:22 └返礼品をもらう方法

13:38 └返礼品をもらった後の手続き

16:34 まとめ：ふるさと納税でお得に暮らそう！

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節約貯金、たまに投資😋

・田舎に住んでる元会社員

・節約10回以上失敗したけど、ついに成功！

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