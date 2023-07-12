【還元率100%以上】2023年オススメふるさと納税4選【開封】

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

#ふゆこ #節約オタクふゆこ
🔽お仕事の依頼・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

⏬この動画のブログ版はこちら！

【還元率100%以上】2023年オススメふるさと納税4選【開封】

🔽利用率No.1の家計簿アプリ
【マネーフォワードME】
https://is.gd/axIsaF
✅無料の範囲で十分使える！
✅利用者が平均27,848円の収支改善を実感！
✅私も使っている最強家計簿アプリです

⏬楽天ふるさと納税　限度額シミュレーター
https://a.r10.to/hkLrVN

0:00 intro
0:40 目次
1:03 ①ダヴ ボディソープ 360g×12個 14,000円
https://a.r10.to/hUr3Oc

3:06 ②食洗機用洗剤 クエン酸+オレンジオイル配合 800g×15個 19,000円
https://a.r10.to/hUbWKb

4:45 ③洗濯用洗剤 スーパー ナノックス ギフト×3個 12,000円
https://a.r10.to/huSewv

6:21 ④エリエール 消臭＋トイレットティシュー64個 16,000円
https://a.r10.to/hUokAf

7:35 お得になった金額
8:19 ふるさと納税の仕組み
10:28楽天ポイントをお得にもらう方法
12:11 手続き方法
12:22 └返礼品をもらう方法
13:38 └返礼品をもらった後の手続き
16:34 まとめ：ふるさと納税でお得に暮らそう！

↓【還元率100％以上】ふるさと納税オススメ返礼品10選

↓【還元率100%以上】オススメふるさと納税2選【開封】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自己紹介
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
節約貯金、たまに投資😋

・田舎に住んでる元会社員
・節約10回以上失敗したけど、ついに成功！
・年間300万貯金できた！
・1000万貯金達成！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
SNS
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
🔽Twitter

🔽ブログ
https://www.fuyuko190.com/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
使用機材
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

🔽カメラ
iPhone12 mini

🔽自撮り棒
https://amzn.to/3qMUUsa

※Amazonのアソシエイトとして、節約オタクふゆこは適格販売により収入を得ています。

 31 total views,  31 views today

Related posts:

オニフェッショナル
スッキリ
Jeep

関連記事:

  1. こんな不動産投資はやめた方がいいです。正しい不動産投資の準備#Shorts
  2. 【市場崩壊の保険】ゴールド投資をして2年運用｜30％以上の利益
  3. 第245回 【後悔しない5つのポイント】社会人1年目でおさえておくべきお金の話【お金の勉強 初級編】
  4. 【S&P500の今後】2023年・米国株投資で知るべきリスク＆お得な裏ワザ
Tags: , , , ,

More Stories

7月7日から3日間開催「資産運用EXPO夏2023」の初日に行って来た！

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

YouTube企業コンサルマスター講座『現役×副業コンサルの全知識＆全ノウハウ』

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【世界一の投資家が買う株】バフェット銘柄５選 #shorts

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

7月7日から3日間開催「資産運用EXPO夏2023」の初日に行って来た！

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【還元率100%以上】2023年オススメふるさと納税4選【開封】

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

胸のニキビ専用！薬用美容ジェル【Crystal Motion（クリスタルモーション）】

4時間 ago sanchinpin

美脚ホットマッサージジェル【ルナパルテ】1日たったの5分！自宅で簡単太ももエステ　

20時間 ago sanchinpin

AmiAmi（アミアミ） の評判、良い 口コミ、悪い口コミ、メリットとデメリットはどうなの？ 【徹底解説】

21時間 ago pikakichi2015@gmail.com